Noord-Groninger Sportgala stopt door gebrek aan geld en vrijwilligers

Vanwege de coronacrisis zou de eerstkomende editie sowieso zijn afgeblazen. Maar wegens geldgebrek stopt het gala nu helemaal. Ook kampt de organisatie met een tekort aan vrijwilligers.

De eerste editie van het gala waar amateursporters in het zonnetje werden gezet, vond in februari 2013 plaats in Delfzijl. De jaren daarna werd de uitreiking gehouden in Appingedam, Loppersum en Warffum. De zevende, en dus laatste, editie was afgelopen februari in Winsum.

Niet makkelijk, maar realistisch besluit

Volgens voorzitter Nanko Kiel was het geen makkelijk besluit om met het gala te stoppen.

‘Het is een stukje van jezelf waar je na zeven jaar afscheid van neemt. We hebben het altijd voor de amateursport gedaan en hadden de hoop dat, behalve de financiële armslag en de mankracht ook de publieke belangstelling mee zou groeien. Dat is niet het geval gebleken. In dat geval moet je realistisch blijven en geen evenement gaan organiseren omdat je het als bestuur en medewerkers zo leuk vindt om te doen.’

Deur staat nog wel op een kier

Stichting EemsmondSport sluit niet dat het Noord-Groninger Sportgala terugkeert als zich een nieuwe hoofdsponsor aandient en er nieuwe vrijwilligers bij komen.



