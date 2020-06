Slachtoffer hondenbeet Foxhol: ‘Ik wil het afsluiten, maar dat kan niet’

Jeanet Mühlenberg uit Zuidbroek is op zoek naar de eigenaar van de hond die haar dochter in het gezicht heeft gebeten. De vrouw laat na het eerste contact niets meer van zich horen.

Op 17 februari wordt in Foxhol een groepje jongeren aangevallen door een grote hond. Drie meisjes worden gebeten. De 13-jarige Neona Westerhoff is er het slechtst aan toen. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht met een grote wond in het gezicht.

‘De hond was eerst aan het springen en blaffen, gewoon een beetje speels. Toen sloeg het om en begon hij in de jassen te bijten’, vertelt Neona. De hond beet eerst een vriendin van haar in het been en daarna een ander meisje in het achterhoofd. Vervolgens rende de hond richting Neona. ‘Die hond wou maar doorspelen of zo en toen beet hij mij in mijn wang’ , zegt Neona.

Impact is groot

De aanval van de hond heeft een grote impact op de groep meiden. Slachtofferhulp wordt ingeschakeld en een van de meisjes krijgt professionele hulp om van haar angst af te komen. Neona Westerhoff is nuchter: ‘Ik ben niet bang voor honden. Alleen dat type hond, volgens mij een stafford, vind ik wel een beetje eng nu. Daar loop ik met een grote boog omheen.’

Ook over haar littekens zit ze niet heel erg in. ‘Het is natuurlijk niet leuk dat ik allemaal littekens heb, maar het doet me niet zoveel. Drie maanden geleden zag het er nog veel slechter uit’, aldus Neona.

Onderzoek lag stil door corona

De politie heeft de hond in overleg met de eigenaar in laten slapen. De zaak is stil komen te liggen, omdat niet lang daarna de coronamaatregelen van kracht werden. Inmiddels is de zaak weer opgestart. ‘We hebben hier de aangifte van mevrouw Mühlenberg liggen en dat is een serieuze zaak. We hebben de eigenaar van de hond al een paar keer ontboden op het politiebureau, maar ze komt steeds niet opdagen. Dat geeft dus vertraging', zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema.

'We willen het afsluiten'

De moeder van Neona heeft zich ernstige zorgen gemaakt over haar dochter en doet dat eigenlijk nog steeds. ‘Je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Ze houdt zich heel goed, maar ze heeft ook wel last van nachtmerries gehad. Ik zie gewoon aan haar dat het wel heel veel met haar doet. We willen de zaak heel graag afsluiten. We zijn immers alweer vier maanden verder’, zegt Mühlenberg.

Plastisch chirurg

Het gaat Mühlenberg zowel om het politieonderzoek als om zaken die nog met de verzekering moeten worden geregeld. ‘Er was een stukje van haar voortand afgebroken, maar dat is inmiddels gerepareerd door de tandarts. Daarnaast waren ook haar bril en haar jas stuk’, zegt Mühlenberg. Mogelijk moet Mühlenberg in de toekomst nog meer kosten maken voor het behandelen van de littekens door een plastisch chirurg.

Samen oplossen

Na het incident heeft Mühlenberg een keer met de eigenaar van de hond gesproken en zijn er nummers uitgewisseld, maar daarna is het contact verbroken. Ook de politie weet niet waar de vrouw woont of verblijft. ‘Ik hoop gewoon dat ze dit ziet en dat ze contact met me opneemt. Kijk, het is een ongeluk geweest. Zij heeft dit ook niet expres gedaan, maar wees dan wel zo fatsoenlijk om samen een oplossing te vinden. Want wij willen dit graag afsluiten’, aldus Mühlenberg.