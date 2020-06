Dagjesmensen weer welkom op Borkum: reguliere veerdienst hervat

Dat komt de Borkumlijn goed uit, want rederij AG Ems gaat vanaf vrijdag de reguliere dienstregeling hervatten.

Er zijn nu twee afvaarten per dag vanuit de Eemshaven. ‘Vanaf 27 maart hebben we twee maanden stilgelegen. Op 15 mei hebben we de dienstregeling voorzichtig hervat’, vertelt directeur Rolf Bouwman. Hij is blij dat er weer dagjesmensen naar het eiland mogen en merkt dat alles langzaamaan op gang komt op het eiland.

Vanaf vrijdag zijn er weer meerdere afvaarten. Wel vervalt doordeweeks de boot van 9:15 uur naar Borkum en de boot van 16:30 uur naar de Eemshaven. ‘Op deze boten is het vaak heel rustig. Dus deze komen te vervallen’, legt Bouwman uit.

Reserveringsplicht

Er is een reserveringsplicht voor een plek op de boot. Dat was voorheen niet zo. ‘Zo kunnen we het aantal mensen op de boot goed reguleren’, vertelt Bouwman. Op de boot is het dragen van een mondkapje verplicht en mensen die de auto meenemen, moeten rekening houden met de regels die in Nederland gelden.

‘Wij hebben een reserveringssysteem en dat draait goed. Het is heel vervelend wat er bij onze concullega's van Wagenborg Passagiersdiensten is gebeurd. Dat wens je geen enkel bedrijf toe’, vertelt Bouwman. Het online reserveringssysteem van Wagenborg liep door de vele aanvragen vast. Bouwman: ‘Het is hier heel geleidelijk gegaan en wij kunnen de vele aanvragen wel aan’.

De rederij merkt wel dat Duitsers vanwege de strengere coronaregels in Nederland minder bereid zijn om vanaf de Eemshaven naar Borkum te varen. ‘Ik heb nog niet zo heel veel witte kentekens gezien.’

Financiële gevolgen

‘We hebben nul inkomsten gehad, omdat we niet konden varen. De afgelopen drie maanden waren heel slecht. Nu krabbelt dat langzamerhand weer op. Maar de omzetcijfers van de afgelopen jaren halen we nog lang niet’, vertelt Bouwman.

Gemeentebelangen wilde graag van de gemeente Het Hogeland weten of het bedrijf ook gesteund kan worden door de gemeente. Het college liet woensdagavond tijdens de raadsvergadering weten dat dit niet mogelijk is, omdat het bedrijf in Duitsland zit.

De financiële gevolgen voor de rederij moeten nog in kaart worden gebracht. Het is onduidelijk of het moederbedrijf dat in Duitsland zit, financiële compensatie gaat vragen bij de Duitse overheid.

