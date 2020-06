Op expeditie door het antropoceen van Groningen

Antropoceen is de term voor het tijdperk waarin de gevolgen van menselijke activiteiten terug te zien zijn in de bodem, de zee en de lucht. Volgens de makers van het boek Voorland Groningen, dat vrijdag verschijnt, is dat antropoceen nergens beter zichtbaar dan in onze provincie.

Voorland Groningen ontstaat als fotograaf Dirk-Jan Visser (1978) een aardbeving meemaakt. ‘Ik woonde net in Usquert en op een zomeravond denderde er een metro onder ons door. Dat bleek een aardbeving en voor ik het wist zat ik in allerlei ellendige discussies met de NAM, CVW en dat soort organisaties.’

Als snel realiseert Visser zich dat die aardbeving voor een veel groter verhaal staat. ‘Het gaat ook over hoe wij mensen omgaan met de natuur, met de grondstoffen, bodemdaling, verzilting, stijgende zeespiegel, verlies van biodiversiteit.’

Vier wandelingen door het antropoceen

Samen met historicus Christian Ernsten en journalist Marten Minkema trekt Visser door het Groninger land en tekent verhalen op over de zilte landbouw langs de waddendijk, de energietransitie in de Eemshaven en het Groninger erfgoed. Die verhalen zijn te lezen in het boek en terug te luisteren in een speciale app.

‘We nodigen mensen uit met ons mee te wandelen in het antropoceen en dat doen we aan de hand van vier wandelingen. Eentje rond Hornhuizen, rond Loppersum, Usquert en een in de Eemshaven. Allemaal opgehangen aan een thema dat het antropoceen raakt.’

Waterstofeconomie en waddenvarkens

Hoewel de aardbeving die hij in Usquert meemaakte aanleiding was voor het boek, is Voorland Groningen volgens Visser geen negatief verhaal. ‘Het is een hoopvol verhaal. In het deel over de Eemshaven gaat het bijvoorbeeld over hoe daar de waterstofeconomie wordt aangetrokken, de energietransitie. Maar ook over kleine initiatieven als de waddenvarkens bij Roodeschool waar ze heel anders omgaan met wat biologisch is.’

Het boek Voorland Groningen verschijnt vrijdag. Dan is ook de app te downloaden.