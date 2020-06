Anticoronascherm tussen bestuurder en bijrijder is niet toegestaan

De risico's voor de verkeersveiligheid zijn te groot. Het aanbrengen van zo'n afscherming kan nadelige effecten hebben op de veiligheidsvoorzieningen in een auto. Zo kan een airbag mogelijk niet goed werken en kunnen spiegels niet goed zichtbaar zijn.

Schermen tussen de voor- en achterbank mogen wel. Maar daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden.

Rijschoolhouder Marcel Nieuwland uit Winschoten had anticoronaschermen in zijn lesauto laten inbouwen, maar heeft deze uiteindelijk nooit gebruikt. ‘Wij kregen al vrij snel te horen dat de schermen waarschijnlijk niet gebruikt konden worden vanwege de airbag. We hebben er daadwerkelijk mee gereden, maar we waren te bang dat er iets mis zou gaan met de airbag. En dan ben je niet verzekerd.’

Kostenpost

Hij had vier lesauto's om laten ombouwen. 'Eén scherm kost tweehonderd euro. Dus we hebben wel wat extra kosten gemaakt. We dachten slim te zijn, maar helaas heeft het verkeerd uitgepakt. Dat is wel jammer', zegt Marcel.

Rijschoolhouder Marcel Nieuwland laat het spatscherm zien (Foto: Steven Radersma/RTV Noord (archief))

Op dit moment kan er gewoon les gegeven worden in de auto. 'We doen dat op een veilige manier. Het stuur en alle hendels worden schoongemaakt nadat een leerling les heeft gehad. En als iedereen zich aan de belangrijkste regel houdt, dan komt het goed. Ben je ziek. Dan kom je niet.'

Fabrikant

Een ondernemer uit Baflo had besloten om de spatschermen voor in auto's te maken. Het bedrijf Just in Case houdt zich normaal bezig met het inrichten van bedrijfswagens en fligthcases, maar vanwege de coronacrisis maken ze nu ook spatschermen.

'We halen de auto schermen weer uit ons assortiment. Heel jammer dat er lange tijd onduidelijkheid over is geweest of dit nou mocht of niet. In België hadden ze al heel snel richtlijnen voor dit soort schermen en een heel handig lijstje van hoe ze ingebouwd konden worden', zegt ondernemer Arjan Kock.

Hij vraagt zich wel af met welke schermen er getest is. Want de schermen die hij had ontwikkeld, zouden een airbag niet in de weg moeten zitten, stelt Kock. 'Die van ons waren naar mijn idee veilig.'

'We missen nu wat omzet. Maar we merken dat de vraag naar andere schermen voor bijvoorbeeld in winkels toeneemt. Daar kunnen we gewoon verder mee', vertelt Kock. Ook de schermen tussen de voor- en achterstoelen blijft hij maken, omdat die nog wel mogen.

Provincie

Ook de provincie Groningen heeft anticoronaschermen in de auto's van de gedeputeerden laten inbouwen. Een woordvoerder laat weten dat die aan alle richtlijnen voldoen. Het scherm is namelijk ingebouwd tussen de voorstoel en de achterbank.

Bekeuren

De regels worden nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting over twee maanden in. Het ministerie waarschuwt dat de politie nu al kan optreden tegen verkeersonveilige afschermingen.

Lees ook:

- 'Anticoronaschermen moeten het werk in auto veiliger maken'

- Rijles volgen met een scherm in de auto