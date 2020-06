Draak in Chinese tuin van Hortus Haren moet positieve energie brengen

Met de expositie 'Qi en de draak - over geluk' wil Spruit vooral positieve energie uitstralen. Dat is precies waar mensen behoefte aan hebben in deze coronatijd, denkt Spruit. Qi, wat je uitspreekt als tsjie, betekent positieve energie en de draak staat symbool voor positieve levensenergie, legt ze uit. Al met al is de kunstenares twee jaar bezig geweest met de vilten draak die versierd is met figuren in allerlei kleuren.

'Die figuren lijken een beetje op moderne dansers die een soort emoties uitbeelden die te maken hebben met liefde, ideeën uitwisselen of de sprong wagen naar iets nieuws.'

In China

Een aantal jaren geleden was Spruit in China. Daar werd ze geïnspireerd door de dansers die met een draak door de straten liepen.

'De danser voor de draak brengt met zijn bewegingen de positieve energie in beweging', legt ze uit. 'Ik vond dat zo'n mooi gegeven, dat je met elkaar moet zijn om die positieve energie in beweging te brengen.'

Om die energie niet alleen in China door te geven, maar ook in Nederland, ging Spruit aan de slag met vilt. Het heeft haar zelf ook aan het denken gezet.

Kaartjes

'Voor mij is positieve energie de manier waarop je met elkaar omgaat. Het is niet iets dat uit de lucht komt vallen. Heel veel mensen denken bijvoorbeeld: dan gaan mensen dansen met die draak en dan brengt 'ie geluk', lacht de kunstenares. 'Maar dat komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat moet je zelf doen.'

Spruit heeft in de Hortus een wand gemaakt met draadjes en kaartjes. 'Daar kunnen mensen op schrijven wat zij als positief ervaren. Zo kunnen we elkaar ondersteunen met die positieve energie. Ik geloof echt dat als je er positief in staat en je probeert ondernemend, ondersteunend en liefdevol te zijn, dat je dan samen het verst komt.'

Tot en met oktober is de tentoonstelling nog in het Honderd Bloemen Paviljoen in de Chinese tuin te vinden. De openingstijden van de Hortus kunnen afwijken door het coronavirus.