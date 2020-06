Groningse ochtendspits is terug, snelwegen drukker dan elders in het land

De Groningse snelwegen A7 en A28 zijn alweer bijna net zo druk als vóór de coronacrisis. In verhouding is het in onze provincie nu zelfs drukker op de weg dan elders in het land.

Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

'Het werd in het Noorden na de versoepelingen ook eerder drukker op de weg dan in de rest van Nederland. En nu zitten we hier alweer op 99 procent van de verkeersdrukte van vóór de crisis', zegt woordvoerder Hilda Bosma.

Drukke spits

Die drukte is er zowel tijdens de ochtend- en avondspits als gedurende de dag. Ook dat is een verschil met de rest van Nederland, zegt Bosma.

'Daar zie je dat het overdag weliswaar drukker wordt, maar dat het in de spits juist tien tot twintig procent rustiger is. In het Noorden is het net zo druk in de spits.'

ANWB Verkeersinformatie bevestigt bij de NOS dat de verkeersdrukte landelijk gezien gelijkmatiger over de dag verdeeld is. Als reden wordt het vele thuiswerken genoemd. 'En als we wel naar kantoor gaan, dan is dat vaak pas na de spits', zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. Voor Groningen lijkt dat dus niet op te gaan.

Minder thuiswerkers?

Een wetenschappelijk onderbouwde verklaring voor de snel toegenomen verkeersdrukte, heeft Bosma niet. Aannames kan ze wel doen:

'Je zou kunnen bedenken dat de reisafstand in het Noorden groter is, waardoor mensen minder snel op de fiets gaan.'

Haar collega-woordvoerder Anne van der Meer doet ook een duit in het zakje: 'Misschien zijn er hier meer mensen die niet thuis kunnen werken omdat ze geen kantoorfunctie hebben, maar op locatie moeten zijn. Mensen die in de bouw werken, bijvoorbeeld.'

Geen files in de spits

Ondanks die ouderwetse drukte op de weg, valt het Rijkswaterstaat op dat de dagelijks spitsfiles achterwege blijven. Volgens Bosma zie je dat in het hele land.

Bosma: 'Files door drukte hebben we inderdaad nog niet gezien. De files die er stonden hadden te maken met incidenten, zoals ongelukken of pechgevallen.'

Rustigste moment

Rijkswaterstaat heeft ook bekeken wat tijdens de intelligente lockdown het rustigste moment op de Groningse snelwegen was.

'Dat was direct na 16 maart. Toen zaten we op 64 procent van de normale verkeersdrukte. En ook dat was in verhouding tien procent drukker dan in de rest van het land.'

