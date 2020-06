Geen kroegentocht en online vrienden maken: zo ziet de KEI-week er dit jaar uit

Het roer om

Voorzitter Floris Ganzeboom heeft de afgelopen maanden met zijn andere bestuursleden van Stichting KEI hard gewerkt om antwoord te kunnen geven op die vraag. Dat de grootste introductieweek van Nederland er anders uit zou zien dan voorgaande jaren, was al wel duidelijk. ‘We hadden allerlei scenario’s in ons hoofd.’

Tijdens de persconferentie van 21 april kwam het verlossende woord. Evenementen tot 1 september werden verboden, daarmee ook de KEI-week zoals we die kennen. De draaiboeken van de voorgaande jaren konden de prullenbak in. Weg houvast. ‘We zijn daarna gelijk digitaal bij elkaar gekomen en hebben meerdere ideeën op papier gezet’, zegt Ganzeboom.

Het bestuur van Stichting KEI, met voorzitter Floris Ganzeboom als tweede van links. (Foto: Stichting KEI)

Digitaal

De KEI-week vindt dit jaar voornamelijk online plaats. Het concept, waarbij twee ouderejaars (de KEI-leiders) een groep nieuwelingen (KEI-lopers) begeleiden, blijft hetzelfde.

Het programma zal een mix worden tussen digitale activiteiten en fysieke elementen. Denk aan een online kennismaking met een vereniging of een virtuele dj-sessie, tot een informatiemarkt. Wat wel en niet door kan gaan, hangt helemaal af van welke coronamaatregelen medio augustus gelden.

‘We hebben daarnaast verschillende formats bedacht, vertelt de bestuursvoorzitter. ‘Er komen KEI Talks, die lijken om de bekende TED Talks, waarin sprekers iets gaan vertellen over onderwerpen die voor studenten interessant zijn. Studiestress en financiën bijvoorbeeld.’

Ook komt het bestuur met een talkshow op de proppen. ‘Late Night KEI gaat het heten, met allerlei gasten aan tafel.' Studenten kunnen digitaal inschakelen wanneer ze willen. Ook komt er een College Tour-achtig programma, waarin KEI-lopers vragen kunnen stellen aan een bekende gast. 'Wie dat is, blijft natuurlijk nog even geheim.’

Inschrijven voor een studentenvereniging

Tijdens verschillende online sessies kunnen de nieuwkomelingen praten met leden van studentenverenigingen en Albertus Magnus en Vindicat. Ook kleinere organisaties en verenigingen komen aan bod. Even langskomen om te kunnen voelen hoe het is om lid te zijn kan ook, maar wel conform de coronaregels.

Een nieuwe lichting studenten neemt een kijkje bij studentenvereniging Vindicat (Foto: ANP)

‘We mogen rondleidingen geven’, zegt rector Floris Hamann van Vindicat. ‘Wel in verschillende tijdslots, om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk binnen zijn. Het idee is dat we wat workshops gaan organiseren in kleinere groepen en wat sfeervideo’s laten zien.’

Vindicat verwacht dit jaar een recordaantal inschrijvingen. ‘Heel veel mensen gaan studeren. Iedereen is geslaagd zonder examen te hebben hoeven doen, dat is op zich al bijzonder. Een tussenjaar nemen is ook geen optie, want waar ga je heen in deze tijd?’

Fysieke onderdelen

Het bestuur van de KEI-week werkt nog aan een plan om de informatiemarkt door te kunnen laten gaan. Tientallen verenigingen kunnen daar met een eigen kraampje laten zien wat ze allemaal te bieden hebben.

De zoektocht naar een geschikte locatie voor de markt is nog in volle gang. De Vismarkt, normaal gesproken de vaste plek, vindt het bestuur in coronatijd ongeschikt. ‘Om de markt in de zomervakantie in het centrum te organiseren, lijkt me niet verstandig. Het moet helemaal worden ingericht op de anderhalvemetersamenleving’, zegt voorzitter Ganzeboom.

De informatiemarkt tijdens de KEI-week zal er dit jaar wel even anders uitzien (Foto: Stichting KEI)

Anders dan voorgaande jaren komen de fysieke onderdelen dit jaar op meerdere dagen in het programma terug. De KEI-lopers moeten zo veel mogelijk worden gespreid, dus moeten studenten elke dag de kans krijgen om hun toekomstige vereniging te vinden, vindt de organisatie. Daarom wordt gebruik gemaakt van tijdsloten.

Het is online nooit hetzelfde als in echt Kelsey van Dillen – toekomstige RUG-student

Feestaspect

En hoe zit het met de kroegentocht, die de KEI-week zowel geliefd als berucht maakt?

‘Die kan sowieso niet doorgaan’, zegt Ganzeboom. ‘We kijken nog of er met de kroegen iets anders mogelijk is, maar je kunt vrij weinig in deze tijd. Daarom zetten we liever in op online. We gaan dj’s regelen, die op bekende plekken in de stad draaien. Studenten kunnen dan digitaal aanhaken.’

‘Zeker jammer’

Kelsey van Dillen (24) uit Apeldoorn begint in september met haar masterstudie Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft geen vrienden in de stad, maar hoopt dat de KEI-week daar verandering in zal brengen.

‘Ik vind het zeker jammer het dit jaar allemaal digitaal verloopt. Het is online nooit hetzelfde als in het echt. Je kunt mensen wel spreken online, maar het komt niet over. Toch moet ik mijn best doen, want anders gebeurt er niets. Je moet toch wat.’

Teleurgesteld dat ze niet kan feesten, is de toekomstige student niet. ‘Ik heb al een flinke studententijd achter de rug. Vier keer in de week stappen en in disputen zitten, dat hoeft van mij allemaal niet meer. Soms samen eten of op het terras zitten. Dat is al leuk. En het scheelt: dat kan allemaal wel.’

De KEI-Week vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 14 augustus.

Lees ook:

- Zorgen bij studentenverenigingen: hoe werven ze nieuwe leden?

- Duizenden studenten gaan de KEI-week anders vieren, maar hoe?