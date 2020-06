Eis: taak- en voorwaardelijke celstraf voor inbraak en autodiefstal in Haren

Een 46-jarige man uit Heilo heeft donderdag een straf tegen zich horen eisen die gelijk was aan zijn voorarrest. Hij wordt verdacht van een woninginbraak en een autodiefstal die allebei in Haren plaatsvonden. Dat gebeurde op 16 oktober vorig jaar.

De aanklager wil vier maanden voorwaardelijke celstraf voor de man op de plank leggen, mocht hij de fout weer ingaan.

Toen de bewoners van een woning aan de Rijksstraatweg in Haren op die bewuste avond weer thuis kwamen, was het in de woning één grote ravage. Het pand was volledig overhoop gehaald. Niet alleen sieraden waren weg, ook hun auto was van de oprit verdwenen.

Sieraden gestolen

Het voertuig werd de volgende dag pal voor het Centraal Station in Amsterdam aangetroffen. In de auto lagen de gestolen sieraden, maar die werden ook in de tas van de 46-jarige verdachte gevonden. De verdachte ontkende de inbraak. De sieraden had hij eerlijk gekocht. 'Die armbandjes heb ik nu ook bij me. Je kunt ze overal kopen', stelde hij.

De auto had eerder al met draaiende motor bij het UMCG gestaan. Na een 'geleend autoritje' naar Amsterdam had hij de auto terug willen brengen. 'Niet heel slim', zei hij tegen de rechters.

Hennepkwekerijtje

Een 33-jarige medeverdachte uit Stad zat naast de man uit Heilo in de gestolen auto. Tegen hem werd een taakstraf van 180 uur geëist, met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. In zijn woning aan de Oliemuldersweg in Stad werd een kwekerijtje met ruim tachtig hennepplanten aangetroffen. De stroom tapte de man buiten de meter om.

Ook deze verdachte wordt door de officier verantwoordelijk gehouden voor de woninginbraak en de autodiefstal. Zijn straf moet wel lager zijn, vond de officier, omdat de man geen strafblad heeft.

Lange criminele carrière

De 46-jarige verdachte heeft vijf maanden in voorarrest gezeten. Hij staat bekend om zijn lange criminele carrière. Momenteel verblijft hij in een kliniek, waar hij de goede weg is ingeslagen. Om zijn behandeling niet te doorkruisen met een celstraf, deed de officier een milde strafeis.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.