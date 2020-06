Lopend Vuur: Ik kan niet zonder mijn auto

Kort nadat de coronacrisis uitbrak kwam het verkeer in ons land bijna volledig stil te liggen. We bleven, op advies van de overheid, massaal thuis. Files waren voor even verleden tijd.

Inmiddels is het weer druk op 's lands wegen, hoewel de files tijdens de ochtend- en avondspits vooralsnog uitblijven. Opvallend: de Groningse snelwegen zijn alweer net zo druk als voor de coronacrisis, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

Oude gewoontes

We pakken onze oude gewoontes weer op. Wellicht ook omdat verwacht wordt dat we niet massaal van het openbaar vervoer gebruik gaan maken.

