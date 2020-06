Jur Vrieling: 'Komisch, een ereronde zonder publiek'

Vrieling heeft vijf paarden meegenomen naar Frankrijk, waaronder zijn toppaarden KM Chalcedon en VDL Glasgow. De dieren hadden hoorbaar zin om weer te springen.

Goed ter pas

'Ze waren goed te pas, Glasgow hinnikte aan een stuk door', vertelt de Groninger topruiter.

Hij heeft ook drie jonge paarden bij zich. 'Die moesten er duidelijk nog wel even inkomen, doordat ze de ervaring missen. Je kunt thuis natuurlijk heel veel trainen, maar een wedstrijd is toch anders. Je moet weer wedstrijdconditie opdoen.'

De Nederlandse regering ziet niet dat bepaalde sporten best weer kunnen Jur Vrieling, springruiter

Ereronde

De wedstrijden in Zuid-Oost Frankrijk worden vanwege de coronacrisis voor lege tribunes gehouden.

'Op zich merk je daar weinig van als je met je sport bezig bent. Ik ben volledig gefocust op het paard en de hindernissen. Het was wel komisch dat je zoals gisteren na het winnen van een rubriek een ereronde rijdt zonder dat er publiek zit. En bij de prijsuitreiking werden er uiteraard geen handen geschud.'

Afstand genoeg

In Nederland mogen er tot 1 september geen wedstrijden georganiseerd worden. De paardensportbond KNHS vindt dat onbegrijpelijk. Vrieling sluit zich daarbij aan.

'Je komt niet met mensen in aanraking, er is geen risico. Het is een soort automatisme in onze sport dat je afstand neemt. Als je op het paard zit, is er afstand genoeg. De Nederlandse regering zit niet voldoende in de paardensport. Ze zien niet dat bepaalde sporten best weer hervat kunnen worden. Daarbij komt ook dat Nederland nu achterblijft op de rest. De handel verschuift zich. Hier in Saint-Tropez zijn al een paar Amerikanen om zich te oriënteren.'

