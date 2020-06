Gemeente Midden-Groningen landelijk koploper zonnepanelen bij bedrijven

In Midden-Groningen was ook de grootste groei te zien, ten opzichte van 2018. Dat komt doordat eind 2019 Zonnepark Midden-Groningen van Chint Solar en Astronergy in gebruik is genomen, het grootste zonnepark van Nederland.

Woningdaken

Als het gaat om zonnepanelen op woningdaken staat de gemeente Groningen op een gedeelde tweede plaats met Eindhoven. Utrecht staat bovenaan de lijst. De zonnepanelen op daken in de gemeente Groningen waren vorig jaar goed voor 38,8 megawatt.

In de provincie als geheel wordt naar verhouding veel zonnestroom opgewekt. Vorig jaar was dat 170 miljoen kilowattuur. Hiermee kunnen zo'n 48.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Net iets minder dan Friesland

Dat is net iets minder dan in onze buurprovincie Friesland, waar vorig jaar 191 miljoen kilowattuur aan zonnestroom is opgewekt, goed voor zo'n 54.000 huishoudens.

Megawatt

Megawatt is een natuurkundige eenheid die aangeeft hoe krachtig een installatie van zonnepanelen is. 1 Megawatt is 1000 kilowatt. Als een installatie van 115 MegaWatt een uur draait, dan wordt er 115.000 kilowattuur aan stroom opgewekt. Goed voor het gemiddeld stroomverbruik van ruim dertig huishoudens in een heel jaar.

Lees ook:

- Delfzijl gaat niet akkoord met Groninger energieplannen

- Netbeheerder worstelt met aanbod wind- en zonneparken in Noord-Nederland