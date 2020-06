Peiling: Merendeel Groningers gebruikt auto zeker drie à vier dagen per week

Op de Groningse snelwegen is het alweer bijna net zo druk als voor de coronacrisis. In de andere provincies is het nog rustiger door het vele thuiswerken. Reden voor ons om te peilen hoe vaak wij Groningers onze auto gebruiken en waarom we die nodig hebben. En wanneer laten we de auto wel staan?

Deze vragen stelden we vrijdagmorgen op onze online kanalen en aan het eind van de middag hadden bijna zestienhonderd mensen ons formulier ingevuld. Op onze facebookpagina stonden ruim honderd reacties. Ook ons Lopend Vuur ging over dit onderwerp. Aan het eind van de middag waren ruim vijfduizend stemmen uitgebracht op de stelling 'Ik kan niet zonder mijn auto'. 78 procent van de stemmers is het daar mee eens.

Hoe vaak?

De eerste vraag in onze peiling (onder bijna zestienhonderd mensen) is: hoe vaak gebruik je de auto? 65 procent zegt zeker drie à vier dagen per week. 41 procent daarvan gebruikt de auto vijf of meer dagen per week. 20 procent gebruikt de auto één à twee dagen per week en 12 procent gemiddeld minder dan één keer per week. 4 procent gebruikt nooit een auto.

Petra Hoekstra zegt op Facebook: 'Of je je auto nodig hebt, is afhankelijk van waar je woont en hoe het openbaar vervoer geregeld is. En ook van welk beroep je hebt en of thuiswerken kan of niet. Op het platteland of buiten de stad is het best lastig zonder een auto. Ik ben blij dat ik een auto heb, zeker in het gebied waar wij wonen'.

Jannie Woppenkamp beaamt dit: 'Wij zitten overal wel een eindje bij vandaan, dus moeten wij in het Noorden de auto wel gebruiken. En nu mag je de bus niet zoveel meer gebruiken en dan nog dat mondkapjesgedoe'.

Waarom?

Uit onze peiling blijkt dat verreweg de meeste mensen (42 procent) de auto gebruiken, omdat ze fysiek op hun werk moeten zijn. 32 procent laat weten dat de bestemming zonder auto onbereikbaar is en 29 procent zegt dat de bestemming te ver is om de fiets, e-bike of scooter te pakken. Niet met het openbaar vervoer willen reizen is voor 26 procent de reden om de auto te pakken.

Brenda de Vries kan thuiswerken, maar voor haar hobby heeft ze wel een auto nodig. 'Door de achterlijke regels van niet carpoolen met drie man en dingen in de buurt afgesloten, ben ik genoodzaakt om voor mijn hobby nu 800 km per week te rijden.' Ramona Barona schrijft: 'Je mag niet met meer dan zoveel personen in een auto, je mag niet zomaar met het OV, een mondkapje is verplicht. Tja, ik weet ook niet waarom het dan toch drukker wordt op de weg'.

Laten staan?

Is er een reden om de auto te laten staan? De meeste deelnemers aan onze peiling vinden van niet. 'Als ik niet meer in staat ben om te rijden', antwoordt iemand. Een ander zegt: 'Als er een totale lockdown is, waardoor iedereen binnen moet blijven'. 'Als de auto stuk is', reageert een derde.

Maar er zijn ook mensen die het onder bepaalde voorwaarden wel zouden overwegen. 'Als er een goede busverbinding zou zijn in mijn dorp', verklaart iemand. Een volgende zegt: 'Als de fietsregeling op mijn werk ruimer zou zijn.' 'Als ik geen wegenbelasting zou hoeven te betalen als mijn auto stil staat' is ook een reden. En: 'Als je mij 120 km verderop kan krijgen binnen anderhalf uur.'

Wegwerkzaamheden

De drukte op de Groningse wegen is volgens sommigen ook te wijten aan wegwerkzaamheden. Sandra de Wit maakt er op Facebook een rijmpje van: 'Ze zijn met elke weg bezig, omleiding hier omleiding daar. Dat brengt het verkeer ook bij elkaar'.

Het feit dat de maximumsnelheid overdag is teruggebracht naar 100 kilometer per uur wordt eveneens genoemd. 'We mogen niet doorrijden, dus dan krijg je dat', aldus MarjoLotje D J Rox op Facebook.

Lees ook:

- Groningse ochtendspits is terug, snelwegen drukker dan elders in het land

- Lopend Vuur: Ik kan niet zonder mijn auto