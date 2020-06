Stadskanaal blij met komst Van Mastrigt

In de gemeente Stadskanaal is verheugd gereageerd op de benoeming van Yvonne van Mastrigt als waarnemend burgemeester. Zowel het college van B en W als de fractievoorzitters zijn blij met haar komst.

'We heten Yvonne van harte welkom in Stadskanaal. Ze is een ervaren bestuurder die bekend is in het Groningse, met de regio en met de thema’s. De gemeente staat voor de nodige uitdagingen de komende tijd en we zien uit naar een goede samenwerking', aldus locoburgemeester Johan Hamster namens het gemeentebestuur.

Uitdagingen zijn er zeker voor Van Mastrigt, want Stadskanaal heeft grote financiële zorgen. De voorjaarsnota laat een tekort zien, dat oploopt tot 6 miljoen euro.

Extra handen aan het bed

Verder stapte wethouder Lian Veenstra op vanwege de financiële problemen. 'Daardoor verkeren we momenteel in een bijzondere politieke situatie. Een paar extra handen aan het bed zijn zeer welkom' aldus Hamster.

Ook de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad zijn verheugd over de benoeming van Yvonne van Mastrigt. 'Het is goed dat het college juist nu wordt versterkt met een ervaren bestuurder', luidt de gezamenlijke verklaring.

Bewust van financiële zorgen

Yvonne van Mastrigt blijft waarnemer in Stadskanaal tot er een nieuwe burgemeester wordt benoemd. Ze is zich bewust van de financiële zorgen.

'Die situatie is niet uniek, want er zijn meer gemeenten met deze problemen. Als gedeputeerde ben ik eerder betrokken geweest bij thema’s in deze regio. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en hernieuwde kennismaking met Stadskanaal', aldus Van Mastrigt, die volgende week al naar Stadskanaal komt.

Lees ook:

- Yvonne van Mastrigt nieuwe waarnemend burgemeester Stadskanaal