Reeks grote artiesten treedt deze zomer op in Oosterwijtwerd

'Ik ben er zelf eigenlijk ook wel van onder de indruk', moet Jacob-Jan van Marum bekennen. Van Marum is de uitbater van De Boerderij en 'Theater Oosterwijtwerd'.

100 toeschouwers

Normaal is de deel van De Boerderij groot genoeg om 900 man te herbergen. In tijden van corona is er nog altijd plek zat voor 100 toeschouwers.

Jacob-Jan van Marum. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Waar het om gaat, is ruimte', zegt Van Marum, 'en ruimte hebben we. Zo'n beetje duizend vierkante meter. We doen het middels wat rijen met banken, tafels en stoelen, met wat looppaden er tussendoor. Alles coronaproof.' En alles in combinatie met een maaltijd.

Idee van Alina Kiers

Het idee is afkomstig van Alina Kiers van Voorheen de Bende, bekent Van Marum. 'Die heeft hier acht jaar geleden al eens een paar dagen opgetreden', zegt Van Marum. 'Van het lijstje met namen waarmee zij op de proppen kwam, stond ik zelf trouwens ook wel even te kijken. Daar ben ik best onder de indruk.'

Tegen de organisatie van de evenementen ziet hij echter niet op. 'Welnee, we doen hier ook bruiloften van 150 man. Dat gaat zeker lukken.'

Wie eigenlijk niet?

Wie er vanaf 16 juli allemaal in Oosterwijtwerd komen optreden? Bert Visscher bijvoorbeeld, Arjen Lubach. Freek de Jonge, Alex Vissering, Voorheen de Bende, Pé en Rinus, Imca Marina, Meindert Talma, Inge van Calkar... 'Wie eigenlijk niet?', vraagt Van Marum zich retorisch af.

'Op 16 juli gaan we los', zegt hij. Op die dag bijten Pé & Rinus het spits af met een dubbel optreden.

De optredens zullen tot eind augustus duren. Geïnteresseerden kunnen hier boeken.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus