Striptekenaar Jan-Willem Spakman blij met Stripschappenning

Behalve striptekenaar is 'ie cartoonist en illustrator en geeft hij tekenles.

‘Ik ben er heel erg blij mee’, zegt Jan-Willem Spakman thuis in de Rivierenbuurt in de stad met de Stripschappenning in zijn hand. ‘Ik maak die strips, maar ik merk nooit of de kinderen het daadwerkelijk leuk vinden. Nu weet ik dat de jeugd het zo goed vindt dat ik er een prijs voor heb gekregen.’

De Stripschappenning die Jan-Willem Spakman heeft gekregen (Foto: RTV Noord)

Gekke dierenweetjes

Het album Helemaal Wild is een selectie van zijn beste strips uit het populair-wetenschappelijk tijdschrift Quest Junior.

‘Ik maak maandelijks een strip van vier pagina’s en meestal gaan die over dieren. Dus dat zijn allemaal gekke dierenweetjes. Daar maak ik een strip over met veel grapjes. Dus zowel vermaak als een klein beetje educatie er in.’

Meer seks en drugs

Behalve voor kinderen maakt Spakman ook strips voor een ouder publiek. Vorig jaar verscheen van hem het album Kutbeesten, de verzamelde werken waarin de humor een tikje pittiger is. ‘Soms ook een beetje grof’, lacht de tekenaar.

‘Ik vind het leuk dat de strips voor Quest Junior een heel ander soort humor hebben dan die ik maak voor het volwassen publiek. Daar kan ik wat grover zijn en dan komt er ook meer seks en drugs en dat soort humor voorbij. Maar bij kinderen ben je toch veel bezig met wat meer onschuldiger humor. Maar beiden vind ik leuk. Het is juist de uitdaging om een grap te verzinnen die past bij de doelgroep.’

Vanzelf wordt je beter en beter

Jan-Willem werd geboren in Amersfoort en kwam op zijn tiende met zijn Groningse ouders naar de Martinistad. ‘Zolang als ik me kan herinneren ben ik aan het tekenen geweest. Altijd grappige dingetjes. Ik tekende dan de juf of de meester op school op een grappige manier, ik maakte daar karikaturen van en dat is altijd zo door gegaan. En zo werkt het met alle dingen die je vaak doet, vanzelf wordt je er beter en beter in.’

Facebook en Instagram

Behalve zijn strips voor Quest Junior en zijn albums maakt Spakman ook tekeningen voor bedrijven en instellingen. Onder meer in t Clockhuys in Haren geeft de kunstenaar tekenworkshops. Werk van Spakman is te zien op zijn Facebook- en Instagrampagina.