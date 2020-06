Onderdendam weer gebukt onder verkeersdrukte: 'Zet maar stoplichten neer'

Ook tussen Bedum en Sint Annen ligt de weg er een aantal weken uit. Vorig jaar was het raak omdat de provinciale weg bij Adorp was afgesloten.

'We wonen hier mooi hoor, maar het is gewoon een dikke puinhoop nu.' Eddy Buisman van Dorpsbelangen woont volgens eigen zeggen op het drukste puntje van Onderdendam.

'Spring ik zelf uit huis om het verkeer te regelen'

Buisman constateerde vorige week al dat het drukker werd in het dorp. 'Het was al een week druk toen we in eens een brief kregen dat het volgende week wat drukker kan worden in het dorp. Ze waren een week te laat met de brief en dus zouden er ook volgende week pas verkeersregelaars komen.'

Buisman vond dat te laat. 'Ik heb direct gebeld. Ze probeerden om maandag de verkeersregelaars hier te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nu staan ze vanaf vandaag.'

Deze week heeft Buisman zelf al een paar keer voor verkeersregelaar moeten spelen. 'Personenauto's kunnen elkaar hier wel passeren, maar vrachtwagens, bussen of een landbouwvoertuig, dat lukt niet. Die zijn zo breed als de weg zelf is. Sja, dan staat het hier helemaal vast en spring ik zelf uit huis om het verkeer te regelen.'

Verkeerslichten

Dat er nu verkeersregelaars staan is volgens Buisman maar een tijdelijke oplossing. Zeker omdat er begin juli ook werkzaamheden zijn bij Sauwerd. 'Dan komt alle verkeer naar her zuiden hier doorheen.'

Zelf ziet Buisman liever verkeerslichten die alleen werken als het nodig is. 'Het is namelijk alleen in de spits nodig. Twee keer per dag. Een verkeersregelaar is voorlopig wel de oplossing, maar niet structureel.'

