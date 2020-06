Pleidooi nabestaande: 'Bij tweede coronagolf reguliere zorg niet weer op slot'

Begin maart krijgt Ger Bakker (71) plotseling heftige buikpijn. Zijn galblaas moet worden verwijderd omdat hij galstenen heeft. 'Dat is een betrekkelijk onschuldig iets', weet zijn vrouw Henny. Reden tot grote zorg is er niet. Ger komt op de wachtlijst bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, omdat de wachtlijst daar het kortst is.

Maar dan breekt de coronacrisis uit en de reguliere zorg wordt grotendeels platgelegd om ruimte te maken voor de toestroom van coronapatiënten. In Groningen wordt naar schatting 70 procent van de afspraken en operaties afgezegd.

'Ik ga niet liggen voordat ik val'

Henny en Ger hebben alle begrip voor de situatie. 'Het was allemaal nieuw, niemand wist hoe het zou gaan en er was veel druk op de zorg.' Ger was een liefdevolle en rustige man, vertelt Henny. 'Hij accepteerde de situatie en leefde geduldig met de pijnaanvallen die zijn galstenen veroorzaakten.'

Ger's grote passie: schaatsen. Begin dit jaar schaatst hij met kleindochter Romy (Foto: Eigen foto)

Het toont het karakter van Ger, die zijn hele werkzame leven technisch medewerker is in een verpleegtehuis. Als hij met pensioen gaat blijkt dat hij Alzheimer heeft. 'Hij accepteerde het', vertelt Henny. 'Nog in de spreekkamer zei hij toen al: ik ga niet liggen voordat ik val.'

Er was te lang gewacht. Ger werd alleen maar zieker en zieker en wilde niet meer verder... Henny Bakker

Het echtpaar kan goed leven met Alzheimer, omdat de ziekte niet agressief blijkt. 'Ik was zo innig gelukkig om te merken dat hij niet veranderde. Hij bleef zo lief voor mij en ons gezin. Hij liep zijn vaste rondje en deed werk in de tuin.'

Samen genieten van de kleine dingen

Begin dit jaar gaat ook Henny met pensioen: de tijd van samen genieten kan beginnen. 'We hadden geen grote plannen om een wereldreis te maken of met een camper door Europa te trekken. We wilden genieten van de kleine dingen: fietstochtjes in de omgeving, met de kinderen en kleinkinderen zijn, kleine vakanties en werken in de tuin.'

Hoop: 'Nu wordt het beter'

Tot Ger begin maart de galstenen krijgt. Terwijl hij wacht op een behandeling komt hij de tijd door met medicijnen en morfine. 'Totdat hij die bewuste vrijdagmorgen zo'n heftige pijnaanval kreeg dat ik de dokter belde', zegt Henny. 'De spoedarts kwam en die zei dat Ger naar het ziekenhuis moest. Toen dachten we: nu gaat die galblaas eruit. Gelukkig! Na het weekend is het dan weer beter.'

Ger in de draaimolen: Als het ergens kon dan deed hij het: altijd een rondje zweven (Foto: Eigen foto)

Te lang gewacht

Henny en dochter Sanneke rijden achter de ambulance aan. Sanneke mag niet mee naar binnen vanwege de coronamaatregelen, maar Henny wel. 'Toen bleek dat er een ernstige ontsteking zat. Er was te lang gewacht. De alvleesklier had zich als het ware zelf opgegeten en de schade was groot. Die pijn ging ook niet meer weg en was moeilijk te bestrijden. Ger werd alleen maar zieker en zieker en op maandag gaf hij aan dat hij niet meer verder wou.'

Henny vraagt de artsen om de behandeling te stoppen. Samen met hun twee kinderen heeft ze afscheid genomen van Ger. 'Heel bewust. Daarna is hij niet meer bij kennis geweest', vertelt Henny. Dinsdagmorgen 2 juni heeft Ger zijn laatste adem uitgeblazen.

We hebben het heel fijn gehad, maar er is ons wel tijd ontnomen. Henny Bakker

'Dit had kunnen worden voorkomen'

Henny is niet boos. 'Ons levensmotto was: Heb het leven lief, met alles wat daar bij hoort.' Het ziekenhuis neemt ze niets kwalijk. 'Dat heeft zich aan de landelijke richtlijnen gehouden. Ze hebben excuses aangeboden over het feit dat het zo moest lopen vanwege de corona-uitbraak en ik mocht komen praten.'

Maar het doet pijn: 'Dit had kunnen worden voorkomen. Ik wil niet boos en verbitterd worden en op die manier terugkijken. We hebben het heel fijn gehad, maar er is ons wel tijd ontnomen.'

Ger en Henny Bakker (Foto: Eigen foto)

Pleidooi: 'Dit moet anders in de toekomst'

Henny deelt haar verhaal, zo vroeg na het overlijden van Ger, omdat ze wil laten zien hoe heftig de impact kan zijn van het stilzetten van de reguliere zorg. 'Niemand wist hoe het zou gaan. Maar ik pleit er alleen maar voor dat dit niet weer moet gebeuren. Ik weet niet hoeveel mensen hier op deze manier slachtoffer van zijn geworden, maar we zijn niet de enige dat weet ik wel.'

En dus doet Henny een oproep aan ziekenhuisbestuurders en politici: 'In de toekomst moet dit anders. Leg niet weer de hele reguliere zorg plat.'

Reactie Ommelander Ziekenhuis Groningen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda, waar Ger zou worden behandeld, toont in de reactie medeleven aan Henny en haar familie. 'We vinden het verhaal van deze mevrouw heel droevig en wensen haar en haar kinderen veel sterkte met dit verlies. We kunnen ons goed voorstellen dat het leven van mevrouw op zijn kop is gezet. We vinden het dan ook heel dapper dat ze haar verhaal deelt en deze belangrijke oproep doet. Als ziekenhuizen hebben wij hier ook veel aandacht voor, en dat zal ook zo blijven bij een eventuele tweede golf van het virus.'

