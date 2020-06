Belijning voor wachtvakken Herestraat aangelegd

Een karretje dat normaal bij festivals wordt gebruikt plaatst nu witte lijnen in de Herestraat. ‘Eigenlijk hadden we nu op Down the Rabbit Hole moeten staan’, zegt Stephan Dirks.

Ook niks te doen

Dirks heeft een evenementenbureau en organiseert de belijning. ‘Die jongens hebben nu ook niks te doen’, zegt hij over z’n collega’s die de lijnen aanbrengen.

30 minuten drogen

‘In tegenstelling tot in de Westerhaven, waar we krijt hebben gebruikt, werken we hier met verf’, zegt Dirks. ‘Dat is minder arbeidsintensief, en het droogt binnen dertig minuten.’

‘Bovendien blijft deze verf langer zitten. Krijt houdt het zes tot acht weken vol, afhankelijk van de drukte en de weersomstandigheden. Voor verf staat drie maanden.’

Witte voetjes

Toch krijgt de verf niet overal de tijd om op tijd te drogen. De oplettende bezoeker van de Herestraat zal zaterdag, als de wachtvakken voor het eerst gebruikt worden, her en der een wit voetje zien staan van iemand die in de natte verf is gaan staan.

Iemand heeft verf onder zijn schoen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

‘We hebben er een paar verkeersregelaars bij gezet om ervoor te zorgen dat dat zo weinig mogelijk gebeurt’, zegt Dirks. Ook plaatsen ze pionnen om mensen van de lijnen te houden.

Dirks verwacht tot een uur of één vrijdagnacht bezig te zijn. Ook door het midden van de Herestraat wordt een lijn getrokken, waar mensen rechts van moeten lopen. Aan de kant van het Zuiderdiep en de Grote Markt komen teksten te staan die mensen oproepen afstand te houden.

Houd afstand (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Wachtvakken en lijnen

De gemeente Groningen kiest ervoor lijnen te plaatsen om mensen afstand van elkaar te laten houden tijdens het winkelen. Winkels mogen niet onbeperkt mensen toelaten, waardoor er soms rijen ontstaan in de Herestraat.

In het begin stonden die rijen vaak dwars door de winkelstraat, waardoor passerende mensen lastig afstand konden houden. De lijnen mekten daar de oplossing voor bieden.

