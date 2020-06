Lauwersoog profiteert van uitgebaggerd Westgat

De haven van Lauwersoog plukt nog altijd de vruchten geplukt van belangrijke baggerwerkzaamheden in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het baggeren van dat Westgat in 2018 heeft een economische spin-off opgeleverd van bijna 30 miljoen euro. Dat blijkt uit een evaluatie van het baggerproject

Dat is dan ook loon naar werken, want de haven zelf heeft dat baggeren in gang gezet, zegt havendirecteur Harm Post bij Omrop Fryslan.

Het Westgat is belangrijk voor de haven van Lauwersoog. Toen dat steeds ondieper werd, was dat te merken. Niet alle schepen konden er meer komen. Voor Rijkswaterstaat was het ook iets nieuws; baggeren in de buitendelta was een avontuur. Maar dat is gelukt, zo bleek eerder deze week toen bekend werd dat de geul in dit heel dynamische gebied er nog steeds is en goed op diepte.

Positieven effecten

Al zal er nog wel wat onderhoudswerk nodig zijn, omdat hij smaller wordt, zegt havendirecteur Harm Post die goed kan merken dat de haven van Lauwersoog weer goed bereikbaar is: ' Het heeft gebracht dat de wat grotere kotters die niet meer door het Westgat pasten de weg naar Lauwersoog weer terug hebben gevonden. En de economische spin-off daarvan is berekend op ergens tussen de 25 en de 30 miljoen euro. Dat zijn enorme positieve effecten voor een haven als deze.' Er wordt momenteel gewerkt aan een vergunning voor het onderhoudsbaggeren.

Corona

Uiteraard hebben ook de bedrijven waar het hier om gaat ook last van de gevolgen van het coronavirus. De vissers vissen niet meer omdat de vraag is weggevallen doordat zoveel restaurants dicht waren en maar beperkt open gaan.

Duurzame ambities

Toch ziet Post ook hoopvolle zaken gebeuren: 'Alle voorgenomen investeringen in de haven worden doorgezet. En dat betekent dat alle restaurants op dit moment nu massaal zonnepanelen aan het aanleggen zijn om daarmee ook de duurzame ambities van deze haven vorm te geven. Die duurzame ambities van de havenondernemers gaan best ver. Zij hebben zich verenigd in een havencoalitie die onder andere inzet op waterstof als scheepsbrandstof. Er moet een ecologisch zonnepark komen om de energie te leveren voor het maken van die waterstof.

