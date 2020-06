Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (slot)

Maandag

In het weekend huis opgeruimd en schoongemaakt, want Lolo vond het vorige keer niet zo leuk dat ze in een gemarineerd kipkluifje was gaan zitten waar Rossi mee in de weer was geweest en dat ik over het hoofd had gezien. Er kropen al wormpjes in en ik snap dat ze daar als veganist niet zo goed tegen kan. Geen vergadering voor mij, vanmorgen. Ik heb een weekje vrij genomen omdat ik straks met Lolo twee nachtjes naar de camping ga. Vanaf vandaag mag je daar onder de douche en naar de wc. Nou, ik sta liever onder de koude douche van een camping dan voor de webcam om naar de koppen van Jelmer, Sjoerd en die domme Bobbi Eden te kijken. Wat heb ik me in die meid vergist! Om van Ron Jeremy en de chef maar te zwijgen. Ik kan het interieur van Jelmer, met die glas-in-loodruitjes, langzamerhand wel dromen. Hij mag die koters van hem met snottebel en al weer naar de opvang sturen dus hij zal wel goed gehumeurd zijn. Zo lang als het duurt dan, want vanuit Peking schijnt er een nieuwe coronagolf aan te komen, vast ook weer door zo’n onsmakelijk schubdier of hondsdolle vleermuis.

Nu even eten voor twee dagen klaarzetten voor Rossi en dan fiets ik met mijn tent en kampeerspullen naar Lolo en dan door naar de camping. Kan ik haar gelijk mijn 47-delige survivalmes laten zien. Het ziet er wel akelig bewolkt uit.

Woensdag

Ik heb weer een vriendin! Lolo en ik zijn verliefd en we hebben het gedaan! Het gebeurde maandagnacht al op de camping. We kwamen er eind van de middag aan en ik had van onbespoten zemelen en rijstmelk van de Groenzoeter lekker veganistische pannenkoekjes gebakken. Als toetje hadden we grutjes met tofoe en we dronken er biologische bessen-appelwijn bij. We hadden meteen diepe gesprekken over Blacklivesmatter en Johan Pieterszoon Coen. Wat een klootzak was dat zeg, dat leren ze je dus niet op school. Ik heb meteen, met mijn mobieltje de petitie ondertekend dat dat allemaal anders moet. Minuutje werk, dat heb ik wel over voor de goede zaak.

Lolo heeft zo’n fijne grote koepeltent die ze in een kwartier kon opzetten (afbreken is weer een ander hoofdstuk) terwijl ik zo’n oud versleten tentje van twintig jaar oud heb, met van die haringen waarvan je niet weet waar ze ook alweer moeten. Natuurlijk kreeg ik hem dankzij mijn survivalmes, waarmee je ook haringen kunt bijsnijden, wel overeind (ik krijg hem altijd wel overeind hahaha) maar ik zag wel op tegen de nacht. Bovendien had Lolo een luchtbed met een voetpompje en ik een survivalmatje.

Maar gelukkig ging het onwijs hard regenen. Mijn tent bleek al na twee minuten zo lek als een zeef, omdat de buitentent op de binnentent hing, en toen moest ik Lolo wel vragen of ik niet bij haar in de tent kon. Dat vond ze wel fijn, want ze voelde zich toch een beetje alleen. We bleken allebei best wel huidhonger te hebben en toen [….geschrapt, vul hier uw eigen favoriete nonbinary nonracist vrouwvriendelijke veganistische tentgerelateerde seksscène in, (WvR)…], en nou zijn we dus echt een stel.

We hebben niet zoveel gefietst, gisteren, en vooral samen toekomstplannen gemaakt terwijl ze in mijn armen lag, met haar hoofd op mijn borst. Haar moeder woont in een dorpje in Tsjechië en vandaaruit zouden we de komende jaren ook heel goed kunnen thuiswerken. Het is een prima uitvalsbasis voor mijn koude sales. Het leven is daar spotgoedkoop en ze hebben overal WiFi. We laten Rossi hier, want mijn wiskundeneefje dat in Groningen gaat studeren, kan mijn huis onderhuren. Lolo heeft beloofd dat ze wel bij mij achterop de Yamaha wil.

Nadat we vanochtend onze huidhonger een beetje hadden gestild, braken we de tent weer af, (die van mij ligt in de container) en zijn we teruggefietst. De komende dagen moeten we ons vertrek gaan regelen. Rossi was heel blij ons te zien. We hebben hem verteld dat we een poosje op reis gaan. Weet zo’n kat veel…

Donderdag

Ik merk dat het coronanieuws me niet zoveel meer kan schelen. Hier in Groningen zijn een paar basisschoolleerlingen besmet met corona, en nou durven ouders hun kinderen niet meer te sturen. Nou boeiuh. De cafés klagen dat die terrasregels niet te handhaven zijn. Vind ik rot voor ze, maar ik zat toch al liever op mijn balkon. Ik heb wel nog even die petitie tegen de spoedwet ondertekend. Kost toch niks. Studenten willen gewoon overdag college, auto’s mogen niet worden volgehangen met plastic coronaschermen (moet je op de motor eens proberen hahaha) en Groningens Ontzet wordt op een andere manier gevierd… het raakt me niet meer nu ik met Lolo een nieuw leven begin. O ja, en Jelmer wordt de Piloot 3.1 bij ons op de zaak. Ik wens hem veel sterkte. Hopelijk weet hij hoe je een noodlanding moet maken.

Vrijdag

Hele dag in de weer geweest met inpakken en opruimen. Ik geloof dat ik nu alle kipkluifjes die Rossi had rondgeslingerd heb ontdekt. Ik las nog dat maar één demonstrant op de Dam inmiddels het virus heeft opgelopen. Eén op de vijfduizend. Dan was het blijkbaar veiliger om wel dan om niet op de Dam te demonstreren, want er zijn al zo’n 50.000 mensen in Nederland besmet geweest met het virus. Dan kunnen we in elk geval ook wel lekker op een terras zitten. Hoe zouden die regels in Tsjechië eigenlijk zijn?

Nou, ik sluit hier af. Lolo staat buiten al te zwaaien met haar rugzak. Rossi heeft voor een week voer (tot mijn wiskundeneefje het overneemt) de plant heeft nog een keer water gehad en ik heb de drybag van mijn Yamaha helemaal volgepakt. We knallen straks in één keer naar Malá Skála. We gaan lekker thuiswerken in het Boheemse Paradijs!