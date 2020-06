Sluiting H&M is domper voor Winschoten: 'Het komt allemaal leeg te staan, niet best'

De vestiging in Winschoten sluit in december (Foto: RTV Noord/artij Drent)

Het was tien jaar geleden een impuls voor het centrum van Winschoten, maar in december sluit de Hennes & Mauritz aan de Langestraat definitief de deuren. Het nieuws is een flinke domper voor de stad.

'Veel panden komen leeg te staan, dat vind ik jammer. Echt heel jammer', zegt één van de bezoekers.

Meer online

De sluiting van het filiaal zou het gevolg zijn van het optimaliseren van het winkelbestand van de keten, zo laat een woordvoerder zaterdag weten aan het Dagblad van het Noorden. Geruchten over een te hoge huurprijs kloppen volgens de woordvoerder niet. De keten wil meer investeren in de webshop en bestaande winkels vernieuwen.

Klanten vinden het jammer dat de zaak vertrekt. Sommigen koppelen het nieuws aan de groeiende online verkoop, waar zij ook zelf aan meedoen: 'Ik koop steeds meer online. En als we gaan winkelen, gaan we toch vaak naar Groningen. Daar heb je meer winkels en is het drukker', zegt één van de Winschoters.

'Ga erop uit'

Dat is tegen het zere been van een vrouw die graag opkomt voor haar stad: 'Als je wat wil kopen, waarom moet je dan naar Groningen? Je moet Winschoten een beetje hoog houden toch.' Een andere bezoeker vult aan: 'Ga gewoon erop uit, ga proberen, ga passen. Elke kledingzaak minder is slecht.'

Het pand van de H&M is tien jaar geleden speciaal gebouwd voor de kledingketen. Of en wat ervoor in de plaats komt, is nog onduidelijk. Naast de H&M staat een ander pand leeg. 'Het komt allemaal leeg te staan, niet best. Maar ja, wat doen we eraan?', verzucht éen van de klanten.

Alle medewerkers met een vast contract behouden hun baan. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend.