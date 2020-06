Winkelen langs de lijn: ‘Alsof je als koeien in de rij moet lopen’

Rechts aanhouden is het devies, maar doen mensen dat ook?

De lijnen zijn bedoeld om voldoende afstand te houden. De gemeente Groningen wil voorkomen dat het winkelend publiek door elkaar heen loopt en mensen tegen elkaar botsen. ‘Het zorgt wel voor structuur in de winkelstraat’, zegt één van de bezoekers. ‘Het is wel duidelijk.’

Maar niet iedereen vindt het een verbetering. Sommige bezoekers zijn klaar met de maatregelen, zoals een echtpaar uit Delfzijl: ‘Het is alsof je als koeien in de rij moet lopen. Dit is toch niet meer normaal? Ik vind het flauwekul. Als we het krijgen: de ic’s zijn weer vrij, dus nu is er weer plek.’

Wachtrij

Een vrouw uit Sappemeer is voor het eerst in twee maanden weer in de binnenstad van Groningen. ‘Ik ga liever niet, alleen als het echt nodig is. Nu ga ik er weer uit, maar het is ook nu nog lastig om afstand te houden. Soms lopen mensen dicht bij je langs en denk je: probeer toch afstand te bewaren.’

Bij een aantal winkels is het zo druk, dat niet iedereen tegelijk naar binnen kan. De wachtrij liep de afgelopen weken soms tot het midden van de Herestraat. Om dat tegen te gaan, heeft de gemeente nu wachtvakken gemaakt langs de winkels.

Mensen wachten bij het lijntje (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Naast de lijnen staan er ook nu borden bij de Herestraat waarop staat dat mensen rechts aan moeten houden. Ook komen er stewards die het winkelend publiek nog eens op de nieuwe regels wijst.

