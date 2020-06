Waddeneilanden blijven hoop houden op extra financiële steun

De Waddeneilanden blijven een lobby voeren voor extra financiële steun. ‘We hebben extra ijzers in het vuur en we zijn nog niet klaar in Den Haag’, laat burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog weten.

De Waddeneilanden hebben het vanwege de coronacrisis zwaar. De toeristische sector kwam stil te liggen en ook nu kunnen ondernemers nog niet op volle kracht ondernemen.

De vijf Waddeneilanden stuurden begin juni gezamenlijk een brandbrief naar het Rijk voor een steunpakket om hun economie weerbaarder te maken voor de toekomst. Ze willen graag een noodfonds van 38 miljoen euro.

Nul op rekest

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken liet de Tweede Kamer weten niks te zien in apart noodfonds voor de Wadden. Omdat de corona problematiek ook op andere toeristische plaatsen in Nederland speelt.

De bestaande regelingen zouden bovendien volgens de staatssecretaris genoeg steun moeten bieden.

De gemeente Schiermonnikoog vindt dit antwoord ‘teleurstellend’. Maar daarmee is het niet gedaan volgens het college.

We zien dat er bij Binnenlandse Zaken aandacht is voor onze situatie Ineke van Gent - Burgemeester Schiermonnikoog

‘We hebben meer ijzers in het vuur. En we zien ook dat er bij Binnenlandse Zaken aandacht is voor onze situatie. Het is hard nodig dat er ondersteuning komt. Ons eiland is grotendeels aangewezen op de toeristische sector’, zegt burgemeester Ineke van Gent van de gemeente Schiermonnikoog.

Kwijtschelding

Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden uitstel of kwijtschelding van heffingen voor door coronamaatregelen getroffen bedrijven.

Ook zijn er gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken om de Waddeneilanden minder afhankelijk te laten zijn van toerisme. Er wordt gepraat over vernieuwing en verbreding van de economieën.

Minder afhankelijk van toerisme

‘Zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken’, aldus de gemeente Schiermonnikoog.

De Waddeneilanden hebben overigens nog geen officieel antwoord ontvangen op de verstuurde brandbrief.

