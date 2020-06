Aflevering 11 podcast Credo. De geboortebedstee van Ede Staal: 'We hebben er nog in geslapen...'

Homme Wedman en Martine Hoekstra wonen tegenwoordig in het geboortehuis van de overleden zanger. Eind zeventiger jaren kochten ze het huis zonder ook maar iets van de beroemde geschiedenis te weten,

'Ik moest er even niets van hebben'

Jaren later kregen ze een telefoontje. Of ze wel wisten dat ze in het geboortehuis van Ede Staal woonden. ‘De man begon ook meteen over het oorlogsverleden van zijn vader’ vertelt Martine. ‘ Nou daar moest ik even niets van hebben. Ik belde toen direct met Jan Toonstra, de man van de historische kring in het dorp. Die wist het ook…’

Het huis in Warffum, waar Ede is geboren (Foto: RTV Noord)

‘Ik dacht nou leuk, want ik vind zijn muziek mooi. Vooral mien eerappellaand. We keken toen in het beklemboekje met eigenaren van het huis. Maar daar stond de familie Staal niet in. Ze hebben het huis toen destijds dus gehuurd..’

Inmiddels zijn Martine en Homme er trots op dat ze in het historische huis wonen. ‘ Ik zeg het ook meteen, als mensen hier stoppen’ zegt Martine. Nog steeds komen regelmatig fans een kijkje nemen bij het huis.

Raampje naar beneden en een foto maken

‘Het werd drukker toen de documentaire en het boek van Henk Middelaar over Ede in 2004 uitkwam’, weet Homme. 'RTV Noord ging daar ook wat meedoen en op een gegeven ogenblik werd een foto van ons huis op de site van Noord gezet. Toen zag je de mensen stoppen, raampje naar beneden en een foto maken. Sommigen willen zelfs naar binnen, maar dat moest maar niet’.

Homme Wedman en Martine Hoekstra (Foto: RTV Noord)

De bedstee, waar Ede het levenslicht zag, is en blijft nog steeds de meest bijzondere plek in het huis. Inmiddels is er een boekenkast van gemaakt, maar de vormen zijn onmiskenbaar.’ We hebben er in het begin toen we hier kwamen wonen nog in geslapen, maar het was wel een beetje krap voor een man van 1.90’, lacht Homme.

Waar te beluisteren?

Het zijn enkele van de vele verhalen en bijzondere anekdotes die in de podcast voorbij komen, waardoor we een inkijkje krijgen in het leven van Ede Staal. Inmiddels zijn er dus tien afleveringen te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 11 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

