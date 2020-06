SP op zoek naar nieuw bestuur voor Het Hogeland

‘Het is niet fraai hoe het allemaal is gegaan. Maar we hebben besloten om niet terug maar juist vooruit te kijken’, zegt Angelique Schoonewille, regiovertegenwoordiger van de SP.

Het partijbestuur van SP Het Hogeland besloot eerder deze maand op te stappen omdat er veel kritiek was van leden. Raadslid Linda Visser besloot zelfstandig als eenmansfractie los van de partij verder te gaan.

Dat gebeurde allemaal nadat SP raadslid Sandra Herkströter bekend maakte om te stoppen. Zij is het niet eens was met de manier waarop politiek bedreven wordt in het Hogeland. Haar zetel gaat wel terug naar de SP.

Liever overleg

Regiovertegenwoordiger Angelique Schoonewille had liever overleg gehad voordat beide partijleden hun beslissing namen.

‘Wat er nu allemaal is gebeurd wil geen enkele partij. Maar we gaan verder’, zegt Schoonewille. De SP is op zoek naar een opvolger voor Herkströter. Daarover zijn ze in gesprek met Joop Bergman uit Zandeweer.

Zetelroof

‘Wat Linda heeft gedaan is gewoon zetelroof. Dat vinden wij niet fraai. Maar dit is wat het is. En we hebben hiermee te dealen’, zegt Schoonewille. ‘Sandra heeft aangegeven dat ze het politieke klimaat beu was. Linda heeft haar eigen redenen om een zetel mee te nemen. Maar dat ligt nu achter ons.’

'Dat Linda zich niet meer verenigd voelde met de partij is haar persoonlijke mening. Maar als partij heb je een partijlijn. Daar kan je afstand van nemen zonder je zetel mee te nemen. Dit vind ik niet chique. Dat is dan mijn persoonlijke mening’, zegt Schoonewille.

De zoektocht naar een nieuw bestuur gaat volgens Schoonewille lukken. ‘Er zijn genoeg enthousiaste SP’ers in het Hogeland. Dus dat is geen probleem. Begin juli hebben we een ledenvergadering. Wanneer weten we nog niet. We moeten even zien of dit een fysieke of digitale vergadering wordt.’

Verrassing

‘Dat dit als een verrassing komt zegt iets over het contact dat de regiovertegenwoordiger heeft met de plaatselijke besturen’, zegt Linda Visser. Ze wil verder niet met modder gooien. ‘Maar dit suddert al twee jaar en we hebben aan alle bellen getrokken’.

Visser gaat verder als eenmansfractie onder de naam fractie Visser.

