Expeditie 1,5 meter: de automan van Onderdendam

Ditmaal treffen Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer en cameraman Jan Sliep de automan van Onderdendam. Als kinderen in een snoepwinkel neuzen de heren door het wagenpark van de man.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Zwemmen in Zuidwolde

- Een boottochtje met Opa

- Een mierenplaag in Bedum

- Eigen huis en tuin in Uithuizen

- Giechelende dames in Warffum

- Genieten van muziek op anderhalve meter afstand

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina (https://www.facebook.com/ExpeditieGrunnen) van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!