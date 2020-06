Geen SP, wel vier lokale partijen op zeteljacht in Eemsdelta

Ook is het nog maar de vraag of de PVV aan de verkiezingen deelneemt. De partij heeft nog te weinig kandidaten.

'Raadslid zijn zegt niemand wat'

Opvallend is het afhaken van de SP, met drie zetels de op één na grootste partij in Appingedam. De socialisten konden niet genoeg kandidaten vinden om 'een veilige, betrouwbare en toekomstbestendige lijst samen te stellen', zo liet de partij weten. Twee van de drie raadsleden uit Appingedam stoppen, de huidige fractievoorzitter Harry Rozema overweegt zich bij een andere partij aan te sluiten.

Volgens Rozema ontbreekt het veel mensen aan tijd en motivatie om zich in te zetten voor de gemeente. Zeker als ze horen dat ze hun raadsvergoeding 'vrijwillig' in moeten leveren bij de partij en daar slechts een kwart voor terugkrijgen. 'Vroeger was raadslid zijn een voorbeeldfunctie, maar nu zegt het niemand wat.'

'Bang dat baas erachter komt'

Ook de PVV, met één zetel in Delfzijl, heeft het lastig. Alleen raadslid Johan Schanssema uit Farmsum en oud-raadslid Emil Smeding zijn nog actief. Dat laatste is opvallend. Smeding stapte in september 2018 op, nadat hij een omstreden reactie op Facebook zette onder een bericht over een brand bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hij schreef: 'Blussen met benzine!'

Volgens Schanssema komt het door het imago van de partij dat mensen niet op de lijst willen: 'Er zijn genoeg stemmers, maar niemand die ervoor uitkomt', zegt hij. 'Mensen zeggen: ik ben bang dat de baas erachter komt dat ik voor de PVV ben. Dat ik dan in een kwaad daglicht word gesteld. Dat is frustrerend.'

FvD nog de grootste

Forum voor Democratie was bij de Statenverkiezingen vorig jaar in de gemeente Delfzijl de grootste, maar de partij van Thierry Baudet heeft niet naar kandidaten gezocht in Eemsdelta. Volgens het Groninger Statenlid Bart van der Werf wil de partij eerst alleen actief blijven in de provincies en de gemeente Amsterdam.

'Het is ontzettend lastig om in korte tijd in alle gemeenten een partij uit de grond te stampen. Als je meedoet, moet je dat goed voorbereiden en de juiste mensen vinden', aldus Van der Werf.

Naam al weg: geen samenwerking

De vier lokale partijen die mee willen doen zijn Lokaal Belang Eemsdelta, Gemeentebelangen Eemsdelta, de Seniorenpartij Eemsdelta en de Jongerenpartij Eemsdelta. Lokaal Belang is een samenwerking tussen Fractie 2014 (Delfzijl), Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum Vooruit, alledrie de grootste in hun gemeente. De voormalige partij Lijst Stulp, alleen actief in de havengemeente, gaat door als Gemeentebelangen Eemsdelta.

De vorming van één lokale politieke partij heeft er nooit in gezeten in de drie Eemsdelta-gemeenten. Verschillende politici draaien al jaren mee en spanningen uit het verleden bevorderen de samenwerking niet. De druppel die de emmer deed overlopen was de claim van de naam Gemeentebelangen Eemsdelta door Edward Stulp. De andere drie partijen wilden onder die naam verder gaan, maar ontdekten tot hun verbijstering dat Stulp hem al geclaimd had bij de Kamer van Koophandel.

Senioren- en jongerenpartij

De Seniorenpartij, met één zetel actief in Delfzijl, had lange tijd plannen om als 50Plus Eemsdelta mee te doen. Maar na alle onenigheid binnen de landelijke top van 50Plus ziet raadslid Jan Ottens daar nu van af. Ottens, die om gezondheidsredenen tijdelijk niet actief is als raadslid, wil wel weer lijsttrekker worden: 'Ik had het liefst iemand anders, vanwege mijn gezondheid. Zodra er iemand is die veel weet, hebben we een opvolger.'

De Jongerenpartij is een nieuwkomer in Eemsdelta. Het is een initiatief van Michael Groeneveld, die drie jaar geleden lijsttrekker was van de partij 5 voor 12 in Delfzijl. De partij haalde geen zetels. Groeneveld kwam in februari als oud-president van motorclub Hardliners in conflict met Gemeentebelangen Eemsdelta na een dreigtelefoontje met één van de raadsleden.

Groeneveld wil zich met zijn partij inzetten voor jongeren tot 35 jaar.

Nog tijd

De landelijke partijen CDA, PvdA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en D66 doen ook mee aan de verkiezingen in Eemsdelta. Namens de PvdA is Bé Schollema, op dit moment wethouder in Loppersum, de beoogde lijsttrekker. De VVD heeft Eduard Mulder, raadslid in Delfzijl, verkozen tot lijsttrekker. De andere lijstaanvoerders zijn nog niet bekend.

De partijen hebben nog even de tijd om kandidaten te vinden. Ze moeten voor 24 augustus hun deelname doorgeven aan het stembureau. De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta zijn op 18 november.

Verkiezingen in coronatijd

De gemeente Eemsdelta start op 1 januari 2021, als de verkiezingen door kunnen gaan vanwege het coronavirus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de drie gemeenten nemen maatregelen om de verkiezingen volgens alle richtlijnen te kunnen houden.

In een recent uitgebracht advies van de Kiesraad staat dat er in stemlokalen zoveel mogelijk afstand gehouden moet worden. Waar dat niet kan, moet voor een alternatieve locatie worden gekozen. Ook moeten er extra stembureaus komen en moeten gemeenten adviseren op welke tijden het rustig is. Daarnaast is het mogelijk dat vrijwilligers op het stembureau een mondkapje moeten dragen.

Lees ook:

- Naar het stembureau in coronatijd, hoe gaat dat?