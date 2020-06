Chantal Jonk in videoboodschap: 'Ik ben jullie allemaal super dankbaar'

Chantal Jonk in haar video (l) en in een donkere kamer. (Foto: familie Jonk/Facebook)

Chantal Jonk uit Veendam, die afgelopen maandag in Barcelona werd geopereerd aan een zelfzame bindweefselziekte, heeft zondag via een videoboodschap laten weten dat het goed met haar gaat.

Aan de operatie ging een maandenlange inzamelingsactie vooraf om de medische ingreep mogelijk te maken.

Persoonlijk bedanken

'Ik wil jullie al heel lang persoonlijk bedanken', zegt de 34-jarige in de videoboodschap, 'voor het mogelijk maken van mijn operatie, voor alle lieve donaties die er zijn geweest. Ik ben jullie allemaal super dankbaar.'

Meteen toen ze na de operatie wakker werd, vertelt ze, had ze geen last meer van haar licht- en geluidsallergie. 'Ik kan al weer van de prachtige omgeving genieten, en omgevingsgeluiden verdragen', zegt ze.

Magie verricht

Behalve de mensen die haar financieel hebben gesteund, bedankt ze ook het medisch personeel in Barcelona: 'Die hebben echt magie verricht', zegt ze. 'Wat ik nu al weer kan is al zo'n wereld van verschil. Dat hadden we op geen enkele manier verwacht, dat ik zo snel al weer zo goed kon zijn.'

Jonk wilde de mensen via de videoboodschap laten zien dat het het echt waard is geweest, 'en dat ik een tweede kans in het leven heb gekregen.'

Allergisch bloed

Niet dat ze nu helemaal genezen is. 'Want mijn bloed is een soort van allergisch voor de zwaartekracht. Dat blijft niet goed in mijn hoofd zitten. Maar ook dat gaat al weer veel beter.'

Bekijk hier de videoboodschap van Chantal Jonk:

