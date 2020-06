Lopend Vuur: Topless zonnen is uit

Topless of bloot zonnen was in de jaren '70 en '80 heel normaal, maar we lijken preutser te worden in ons land.

Op de stranden overheersen nu de zwembroeken en bikini's. Heeft dat te maken met de veranderde samenleving? Of is het feit dat vrijwel iedereen tegenwoordig makkelijk foto's en video's kan maken een reden?

Blootgewoon

Gisteren was het nationale toplessdag. Die is in het leven geroepen door de site Blootgewoon.nl. De dag is bedoeld als vuist tegen bodyshaming en om te laten zien dat je trots mag zijn op je eigen lichaam, aldus de site. Blootgewoon is een onderdeel van NFN Open & Bloot, de belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland die ruim 58.000 leden heeft.

Campagne

Blootgewoon zegt deze week een online campagne te starten. 'Het doel van de campagne is om vrouwen er bewust van te maken dat ze keuzevrijheid hebben om te zonnen hoe ze willen en om vrouwen (weer) van hun lijf te leren houden'.

Nu het strandweer deze week aanstaande is, zijn wij benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En wat zijn jouw ervaringen?

