Rondje Groningen: 'Moet je kijken joh wat een droogte! Tjongejongejonge'

YouTuber Berrit Noorman heeft een aanvaring bij een kringloopwinkel in stad Groningen, met een man die het jammer vindt dat hij niet onder haar rokje kan kijken. 'Dbvr' maakt zich over hele andere dingen druk.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Man tegen YouTuber: 'Jammer dat je een broekje aan hebt onder je rokje'

Kan je een beetje 'thriften' in Stad? Ofwel: kan je buitenkansjes scoren bij kringloop- en tweedehands winkels? YouTuber Berrit Noorman probeerde het en deelt haar resultaten. Maar in minuut drie vertelt ze iets opzienbarends: 'Deze kringloopwinkel was wat gewoner en wat viezer. Er was een man die zijn hand op mijn rug legde en...'

2) 'Moet je kijken joh!'

YouTuber 'dbvr landbouw en game' ziet met lede ogen toe hoe droog het Grunneger boerenland is. 'Ik ben hier niet zo blij mee. Dit gaat die mannen echt heel veel geld kosten. Tjongejongejonge.'

3) Op de film van Binnenlandse Zaken

Christiaan Wiepkema en zijn buren in Steendam pakken de versterking van hun huis zelf aan. Daar staat het Ministerie van Binnenlandse Zaken graag bij stil vandaag op Twitter.

4) Weet je wat het vanaf morgen is?

Energieweek in Groningen! Het kan zijn dat je het niet wist. Het programma staat in ieder geval online.

5) Van Breda naar Groningen

Dát nobele stukkie leggen verschillende fietsers vandaag af om aandacht te vragen voor het klimaat. Je kan ook zeggen dat de energieweek stiekem al is begonnen dus.

6) De impact van corona op MartiniPlaza

Ruimtelijke ordening-hoofd Bert Popken van gemeente Groningen heeft een podcast waarin hij praat over de ontwikkeling van de stad. Dit keer is er een gesprek met de directeur van Martiniplaza over de toekomst.

7) Ontspannen fietsen door het Hogeland

YouTuber 'Eten en Bewegen in Balans' testte haar nieuwe GoPro meteen maar in een fietstocht van honderd kilometer in het Hogeland. Het levert zo'n twintig minuten aan ontspannen 'Bijrijder-beelden' op.

8) Oeps..

Omapost heeft een foutje gemaakt. De Groningse app stuurde gebruikers een notificatie van een oma, die hun oma niet bleek te zijn. Uit verder onderzoek blijkt dat het om drie namen gaat. Daarbij zijn geen adresgegevens meegestuurd. Omapost heeft inmiddels melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

