Zwembad De Kolck in Meeden blijft dicht: 'Heel zonde, het spijt ons'

Een groep van zo'n vijftien vrijwilligers is maandagochtend druk bezig met de onderhoudswerkzaamheden aan het openluchtzwembad. Niet voor dit jaar, want dit weekend is besloten dat het zwembad dit seizoen dicht blijft.

Extra pijn

'Ja, dat besluit doet extra pijn met de weersvoorspellingen van deze week in het vooruitzicht', zegt bestuurslid Jan Rodenboog.

Geert Lesman (l) en Jan Rodenboog. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het zwembad draait volledig op vrijwilligers en die groep ziet niet de mogelijkheid om aan alle coronaregels te voldoen.

'Er zou een nieuwe uitgang moeten worden gebouwd en een reserveringssysteem worden opgezet. Verder mogen ook het terras en de kiosk niet open', aldus Rodenboog.

Handhaven van 1,5 meter

Grootste probleem voor de vrijwilligers is misschien wel het handhaven van de 1,5 meter afstand. 'Wij zijn allemaal 60 of 70 plus en als straks het hele grasveld vol kinderen staat kunnen wij onmogelijk gaan handhaven op die 1,5 meter', zegt Rodenboog.

Kosten

De kosten die het zwembad normaal zou hebben voor de aanschaf van bijvoorbeeld chloor, zwavelzuur en andere schoonmaakmiddelen zijn ook een belangrijke overweging om dicht te blijven.

'We missen al een deel van het seizoen en we hebben geen inkomsten van dagkaartjes of abonnementen. En ja, de gasrekening en elektriciteit loopt gewoon door. Dit gaat zeker geld kosten.

