Laatste leerlingen getest: geen corona-uitbraak op Knoalster basisschool

Geen van de leerlingen van basisschool De Oleander in Stadskanaal die zijn getest, is besmet met het coronavirus. 'Ik ben erg opgelucht dat we dus niet te maken hebben met een uitbraak op deze school', schrijft schoolbestuurder Marieke Andreae in een brief aan het personeel.

Precies een week geleden werd het coronavirus bij één leerling geconstateerd. Meerdere leerlingen werden in de daaropvolgende dagen getest, omdat zij 'corona-achtige klachten' hadden. Geen van hen had het virus onder de leden.



In de brief schrijft Andreae ook dat de besmette leerling het goed maakt. Hij of zij heeft de afgelopen week meegedaan met thuisonderwijs en de 'digitale aansluiting met de klas kunnen houden'.



Terug naar school

Nu er geen sprake is van een uitbraak op de school, mogen de klasgenoten van de besmette leerling in de loop van de week weer naar school om het schooljaar af te sluiten. Andreae besloot vorige week om hen naar huis te sturen.

'In de klas van de leerling hadden meerdere kinderen vergelijkbare klachten en daardoor heb ik besloten dat het op dat moment verstandiger was om deze klas thuisonderwijs te geven, in afwachting van verdere uitslagen', motiveert Andreae haar besluit.



Waarschijnlijk een verkoudheidsvirus

Puur medisch bekeken was het thuisonderwijs van de klasgenoten niet nodig geweest. Volgens de GGD besmetten kinderen elkaar vrijwel niet. Ook besmettingen van kinderen op docenten komen vrijwel niet voor.



GGD-arts Jossy van den Boogaard verwachtte maandagavond al dat de klachten van de leerlingen werden veroorzaakt door een verkoudheidsvirus. Schoolbestuurder Andreae nam het besluit vanwege de onrust onder ouders en leerlingen. Ze hoopte daarmee 'rust en duidelijkheid te geven'.



Tweede besmetting op school

OBS De Oleander in Stadskanaal was vorige week niet de enige school in onze provincie waar het coronavirus werd vastgesteld. Ook op OBS De Beijumkorf in de stad Groningen werd het virus aangetroffen bij een leerling. Het is nog niet bekend of onderzoek van de GGD meer gevallen heeft opgeleverd.

