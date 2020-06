Hoogleraar over weerstand coronamaatregelen: 'Afnemende dreiging verlaagt motivatie'

Hoogleraar sociale psychologie Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) weet wel hoe het kan dat de weerstand toeneemt.

Dijkstra denkt dat bij een deel van bevolking de weerstand tegen de maatregelen groeit. 'De afnemende dreiging verlaagt de motivatie om te investeren', zegt Dijkstra.

'Ik las bijvoorbeeld vanochtend dat de kans op een tweede golf van coronabesmettingen is te verwaarlozen. Dat soort berichten zorgt er voor dat mensen onvoorzichtiger worden.'

'Mensen maken eigen inschatting'

Volgens Dijkstra heeft de regering met de getroffen coronamaatregelen de 'botte bijl' gehanteerd om zoveel mogelijk de veiligheid voor iedereen in de samenleving te garanderen.

'Doordat het dreigingsniveau nu afneemt voelen die regels voor sommige mensen niet meer rechtvaardig en maken ze hun eigen afweging en komen in protest', zegt Dijkstra.

Informatie

Wat verder meespeelt volgens Dijkstra is de kennis die we opdoen over het virus. 'We weten nu veel meer over hoe het virus zich verspreid dan toen de lockdown werd afgekondigd. Mensen gaan met die informatie op zak een eigen inschatting maken. Ze kijken daarbij vooral naar hun eigen veiligheid en zijn veel minder bezig met de verantwoordelijkheid die ze hebben naar andere groepen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld ouderen', zegt Dijkstra.

Meebewegen

In de eerste weken van de lockdown was er wekelijks een persconferentie van het kabinet waarin premier Rutte uitlegde wat precies het belang was van de regels.

'Rutte zou dat misschien weer moeten doen om de mensen te motiveren en om aan te geven welke dreiging er nog is', aldus Dijkstra. 'Maar uiteindelijk zal Rutte er niet aan ontkomen om mee te bewegen als de weerstand te groot wordt en er behoefte is aan nieuwe regels.'

