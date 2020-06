Provinciale partijen tegen FvD: ‘Wat vindt u van Baudets uitspraken?’

Thierry Baudet was zaterdag in Groningen (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

De Statenfracties van VVD, Groninger Belang en D66 vinden dat de regionale afdeling van Forum voor Democratie een eigen standpunt moet innemen over de gaswinning in Groningen.

De partijen brengen dit aan de orde tijdens het debat over de zoutwinning van afgelopen week in de Statencommissie. De drie partijen vinden dat de regionale politici van Forum voor Democratie te stil blijven over de uitspraken van hun landelijke leider Thierry Baudet over de gaswinning.

'Geen genocide of zo'

Baudet liet onlangs in zijn wekelijkse talkshow op zijn YouTube-kanaal weten dat ‘het niet zo erg is wat er gebeurt met die aardbevingen.’ Volgens de partijleider is het wel ‘vervelend, zo’n scheur in je huis’, want: ‘Je moet een weekend ergens anders logeren om je huis te laten repareren.’

Verder benadrukte Baudet dat er nog geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen door de aardbevingen in onze provincie. 'Het is geen genocide of zo.'

'Angsthazen'

Tijdens het debat over de zoutwinning bij Nedmag wilden de VVD, Groninger Belang en D66 graag weten wat de regionale afdeling van Forum voor Democratie vindt van deze standpunten.

‘De heer Baudet deed onlangs nogal forse uitspraken over de gaswinning’, zegt VVD-Statenlid Nico Bakker. ‘Ik nodig de heer Pestman van Forum uit om afstand te nemen van deze uitspraken. Het zou het Forum sieren wanneer ze dat deden. Deze partij trekt een hele grote broek aan als het gaat om andere partijen, maar nu hullen ze zich in zwijgen, als een stelletje angshazen.’

Forum: 'We zijn er intern mee bezig'

Forum voor Democratie-Statenlid Robert Pestman laat weten dat de vijf Statenleden van de partij er ‘intern mee bezig zijn.’ Na aandringen van Bakker zegt hij: ‘Ik ben niet van plan mij uit de tent te laten lokken, ik heb gezegd wat ik wil zeggen.’

Groninger Belang-Statenlid Hans Haze vindt dat het Forum haast verplicht is om met een eigen regionaal verhaal te komen. ‘Dit geeft voeding aan het Randstedelijk denken van Forum en het is een minachting van de partij richting haar kiezers hier in Groningen.’

