Auto botst op woonboot: 'Geen idee hoe dit kon gebeuren' (update)

Een merkwaardig ongeval aan de Hoornsedijk bij Groningen. Een automobilist is daar maandag op een in het water liggende woonboot gebotst.

De man wilde de dijk opdraaien en raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, waardoor de auto op de woonboot botste.

Of hij was geschrokken? 'Helemaal niet. Ik heb namelijk geen idee hoe dit is gebeurd', laat hij weten, terwijl hij aan zijn pijp staat te lurken. 'Ik kom hier wel drie à vier keer per dag langs. Mijn boot ligt namelijk even verderop.'

'Waarschijnlijk een blackout'

De weg loopt op de plek van het ongeval een tikje omhoog. Heeft hij wellicht een tikje teveel gas gegeven? 'Geen idee', zegt hij.

'Waarschijnlijk is het een blackout geweest', zegt zijn vrouw. 'Daar heeft hij namelijk wel vaker last van gehad. Alleen nog nooit in de auto.'

Op de wc

Bij de opmerkelijke aanrijding bleef het bij materiële schade. Niemand raakte gewond. Ook de bewoonster van de boot kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

'De boot bewoog een beetje', zegt ze. 'Ik zat op de wc. Dus snel de broek omhoog en kijken wat er aan de hand was. Vervolgens heb ik 112 gebeld en meneer een kop koffie aangeboden.'

De auto is fors beschadigd. De schade aan de boot lijkt mee te vallen. 'Die heeft een klein deukje. En de auto heeft een leiding geraakt, die moet even worden gecontroleerd.'

Nat pak

Geluk bij een ongeluk: als hij niet op de woonboot was gebotst, had de automobilist waarschijnlijk een nat pak opgelopen. 'Dan had ik in de sloot gelegen, ja.'

(Het bericht is geüpdate met reacties van de betrokkenen)