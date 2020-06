Gasbel verdwijnt, aardbeving verschijnt in Canon van Nederland

De aardbevingen in onze provincie zijn opgenomen in de nieuwe Canon van Nederland.

Dit overzicht van de vijftig belangrijkste gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis wordt veel gebruikt in het basis- en voortgezet onderwijs. De herziene Canon werd maandagochtend in Arnhem gepresenteerd aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Hoofdstuk 'De gasbel' geschrapt

Uit de eerste editie van 2006 zijn tien onderwerpen geschrapt. Een daarvan is De gasbel. Destijds ging het vooral over de gaswinning door de NAM, de steeds grotere technische problemen en mogelijke uitbreiding naar de Waddenzee. De aardbevingen werden niet genoemd.

In de nieuwe Canon is De gasbel vervangen door de aardbevingsproblematiek, als onderdeel van het lemma 'Kolen en gas'.

Schade aardbevingen benoemd

De canon schrijft er het volgende over:

'Inmiddels gaat ook de grootschalige aardgaswinning gepaard met aanzienlijke problemen. In Groningen treden verzakkingen in de ondergrond op, waardoor regelmatig aardbevingen ontstaan. De laatste jaren nemen de bevingen in sterkte toe en hebben ze ernstige schade aan woningen en andere gebouwen tot gevolg. Dat zorgt voor onrust onder de Groningers, die verschillende protesten tegen de aardgaswinning organiseren. De overheid wil de gaskraan in 2022 helemaal dichtdraaien.'

Andere Groningse thema's

Ook feministisch boegbeeld Aletta Jacobs uit Sappemeer staat in de canon, maar dat was in 2006 ook al het geval. Een ander onderdeel waarin Groningen een rol speelt, is eveneens behouden in het basisdocument voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs: de Hanzesteden.

De vernieuwingen in het Canon van Nederland zijn hieronder te zien:

Lees ook:

- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen