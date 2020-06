Groningse dj Deetox ontsnapte drie jaar geleden aan de dood: 'Blij dat ik het kan navertellen'

'Het is eigenlijk een wonder dat ik dit kan navertellen. Ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad’, zegt de 33-jarige Groningse Diana Zwerwer. Drie jaar geleden werd een ommetje met de hond haar bijna fataal.

Zwerwer, beter bekend als hardstyle-dj Deetox, werd getroffen door bliksem.

Slecht weer

Het is 22 juni 2017 tegen het einde van de middag als Zwerwer besluit om haar viervoeter uit te laten. Vlak voor de wandeling belt ze met haar moeder, die in de stad Groningen woont.

‘Mijn moeder zei over de telefoon dat er bij hun slecht weer op komst was’, vertelt Zwerwer. ‘Ik keek naar buiten en zag dat de lucht bij mij nog helder was.’ De dj stapt daarom snel de deur uit en laat haar hond uit op een braakliggend terrein. Er lijkt niets aan de hand te zijn, totdat er ineens een klap komt. ‘Alles ging bij mij meteen op zwart.’

Zwerwer wordt geraakt door een bliksemschicht. ‘Ik was meteen out.’ Haar hond blijft ongedeerd en vlucht naar huis.

Ambulance in de buurt

Als hij daar aankomt, beginnen de alarmbellen te rinkelen. ‘Ze zagen de hond, zonder mij. Dat was vreemd.’ Zwerwer ligt dan zelf, buiten bewustzijn, in hoog groeiend gras.

‘Er zijn een paar huizen die uitkijken op dit gebied en een vrouw zag het allemaal gebeuren. Zij schakelde meteen hulp in en gelukkig was de ambulance in de buurt. Dat is mijn redding geweest. Een geluk bij een ongeluk.’

Ze wordt ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het is meteen duidelijk dat het een flinke klap is geweest.

Via Instagram bedankte Zwerwer haar vrienden, fans en collega's voor de steunbetuigingen.

Zenuwpijn

‘Ik heb er veel last van gehad, vooral in mijn nek en rug. Mijn ogen zijn beschadigd, ik heb staar opgelopen. Maar het ergste was dat ik door de shock zenuwpijn kreeg. Dat is onbeschrijflijk en het heeft heel lang geduurd, voordat het beter werd.’

Zwerwer ligt vijf dagen in het ziekenhuis en beseft langzamerhand wat er is gebeurd. Wat ze nog niet weet is dat ze een optreden op festival Defqon.1 moet missen.

‘Dat is ieder jaar een feest en ik was me daarop aan het voorbereiden. Echt een hoogtepunt. Ik had het gevoel daar naartoe te moeten, dat zat echt in mijn hoofd.’ Zwerwer realiseert zich op dat moment nog niet dat het festival al in volle gang is.

Pijnstillers

‘Toen de dokters vertelde dat ik er niet heen kon, baalde ik verschrikkelijk.’ Maar acht weken later staat ze wel weer op het podium.

Diana tijdens een ander festival.

‘Ik was toen zeker nog niet de oude, maar de pijnstillers hielden me overeind. Achteraf gezien was het wel heel snel, ook mentaal natuurlijk, maar ik wilde gewoon heel graag.’

Zwerwer is onder de naam Deetox een grote naam in de hardstylescene. Ze begint in 2010 met draaien en het produceren van haar eigen muziek.

Een paar maanden nadat ze begint, mag ze al optreden tijdens een festival. Daarna gaat het snel. De feesten worden groter en een internationaal optreden voor 30.000 mensen is inmiddels geen uitzondering meer.

Groningse roots

In het begin combineert ze haar nachtleven met haar werk bij een manege in Stad. Die combinatie blijkt niet vol te houden en in 2016 besluit ze te verhuizen naar Blaricum.

‘Dat deed ik puur voor het werk. Ik reis en vlieg veel. Dat was op een gegeven moment niet meer te doen vanuit Groningen. Ik was simpelweg te veel onderweg.’

Zwerwer vindt het jammer dat ze moest verhuizen. ‘Groningen is mijn thuis en blijft toch de mooiste stad van het land.’ Ze vertelt dat ze vanuit het westen van het land geregeld in de auto stapt om even terug te gaan.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is dat zelfs vaker dan voorheen. Haar werk als deejay is bijna volledig stil komen te liggen, omdat alle festivals zijn afgelast. ‘Alles valt in duigen en het is natuurlijk enorm balen.’

Zwerwer heeft nu veel tijd om muziek uit te brengen. Om in contact te blijven met haar fans, houdt ze livestreams, waarin ze setjes draait. Die streamt ze via Facebook en YouTube.

Bekijk hieronder zo’n livestream terug:

‘Het is zonde dat het festivalseizoen, de drukste periode van het jaar, niet doorgaat, maar het is niet anders’, stelt ze nuchter.

En met diezelfde blik kijkt ze terug op de gebeurtenis drie jaar geleden. ‘Het is wel een moment dat ik er even bij stil sta, maar ik maak het niet speciaal. Het is natuurlijk geen feestdag.’

‘Ik heb het eigenlijk een beetje achter me gelaten, het is een afgesloten hoofdstuk. Ik probeer er een positieve draai aan te geven en wil alles uit het leven halen. Ik heb heel veel geluk gehad en had er zomaar niet meer kunnen zijn. De meeste mensen kunnen het niet navertellen. Ik gelukkig wel.’

