Reisagenten in nood: 'Ik krijg pas betaald als mensen in het vliegtuig zitten'

Zo'n duizend reisagenten in heel Nederland verkeren in nood vanwege het coronavirus. Zij voelen zich vergeten omdat zij niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het rijk.

Jeroen 't Hart komt samen met nog twee andere zelfstandig reisagenten uit het zuiden van het land in actie. Woensdag beginnen ze een wandeltocht naar het Binnenhof om een petitie aan te bieden voor extra steun.

'Zeventig procent vliegt niet'

De zelfstandig reisagent is aangesloten bij een reisorganisatie en boekt vanuit huis vakanties voor klanten.

'Voor de zomer beginnen we in oktober al te boeken en alles te regelen. Maar we krijgen pas betaald als de klanten daadwerkelijk in het vliegtuig zitten. Nou, minstens 70 procent van de mensen gaat deze zomer niet vliegen. Dan heb je dus nauwelijks inkomsten', legt 't Hart uit.

Failliet

Dat de nood onder de zelfstandig reisagenten hoog is, blijkt wel uit het feit dat er vorige week al een aantal collega's in de reiswereld in Drenthe en Friesland failliet is gegaan.

'Je hebt geen inkomen maar de kosten blijven wel komen. Ik kan het nog wel even uitzingen maar dat is puur omdat mijn vrouw een inkomen heeft'.

Geen antwoord uit Den Haag

De wandeltocht naar het Binnenhof is ook uit nood geboren. 'Wij kunnen niet met de touringcar of trekker naar Den Haag. Bovendien is het zo druk met omboeken en alles dat er ook geen tijd voor is'.

Ook blijkt dat er in Den Haag nauwelijks gehoor is voor hun nood. 'Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken -red) hebben we een brief gestuurd. Maar daar hebben we geen eens antwoord van'.

Ook kon er in een eerder stadium geen petitie worden aangeboden. 'Nu mag dat eigenlijk alleen digitaal. Maar wij zijn bang dat het probleem in de reisbranche over het zomerreces wordt heen getild. Vandaar dat we nu actie ondernemen'.

Actie

Het steekt 't Hart dat er zo weinig naar hun problemen wordt gekeken. 'Onze branche is sowieso zwaar getroffen. Neem bijvoorbeeld Klooster Reizen met meerdere vestigingen in onze provincie. Die staat het water ook aan de lippen. Ook voor deze reisbureaus gaan we actie voeren'.

Die actie begint dus woensdag. Gaat hij dan vanuit Hoogezand naar Den Haag wandelen?

'Nee we gaat met z'n drieën. We doen dat vanuit Tilburg. Het is de bedoeling dat we vrijdag om 13.00 uur aankomen op het Binnenhof, zegt 't Hart die hoopt dat ze dan een luisterend oor krijgen van de politici.

Lieve en aardige Groningers

De meeste van zijn klanten begrijpen de nijpende situatie wel. 'Ik ben vier jaar geleden uit Rotterdam in Hoogezand komen wonen. Ze zeiden tegen mij dat Groningers heel erg stug zijn. Nou, ik heb zelfs envelopjes met inhoud in de brievenbus gekregen. Het zijn hier zulke lieve en aardige mensen', aldus zelfstandig reisagent Jeroen 't Hart.

De petitie 'Help de reisbranche overleven' is inmiddels 7500 keer getekend. Als alles goed gaat wordt de petitie dus vrijdagmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus in Groningen