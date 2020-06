‘Verpleegkundigen ‘handen aan het bed’ noemen is denigrerend en onjuist’

Vrijwel alle sectoren in de zorg hebben te maken met een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Juist daarom moeten we stoppen met verpleegkundigen ‘handen aan het bed’ te noemen, vindt Kreugel.



Zelf zit ze al 40 jaar in het vak. Ze is verpleegkundige consulent diabetes. Ze werkt normaal gesproken op de poli voor diabetes in het UMCG, maar die is momenteel omgetoverd tot coronapoli.

Verpleegkundigen zijn mensen die tijdens hun werk hun hersenen, handen, oren, ogen en hart gebruiken Verpleegkundige Gillian Kreugel

Meer dan billen wassen

De frustratie over de uitspraak zit diep bij Kreugel. ‘Het wordt waarschijnlijk niet slecht bedoeld, maar het is denigrerend, beperkt en onjuist. De frustratie is dat wij meer zijn dan handen.'

Want, legt Kreugel uit, verpleegkundigen zijn goed opgeleid en hebben vaak meer dan vier jaar opleiding. ‘Verpleegkundigen zijn mensen die tijdens hun werk hun hersenen, handen, oren, ogen en hart gebruiken. En je vindt ze overal: op verpleegafdelingen, in poliklinieken, operatiekamers, in het onderwijs en onderzoek, als begeleider, in het management en op nog veel meer plekken.’

Door de veelzijdigheid van het vak samen te vatten tot ‘handen aan het bed’, ontstaat er een slecht beeld van het vak verpleegkundige, zegt Kreugel. ‘Als ik met jongeren spreek over waarom ze geen verpleegkundige willen worden, dan hoor je vaak: ‘Ik wil geen billen wassen’. Maar het is zoveel meer dan dat!’

Kijken naar heel de mens

In het begin van de coronacrisis ging het vaak over het creëren van meer ic-bedden en de handen die daar voor nodig zijn. Een mooi voorbeeld, vindt Kreugel. ‘Kijk naar een ic-verpleegkundige. Als die alleen ‘handen aan het bed’ was, dan draait hij alleen een patiënt in bed. Maar hij doet veel meer dan dat en is heel verantwoordelijk, continue bezig met het analyseren van data en monitoren van een patiënt.’



En dus is het volgens de verpleegkundige hoog tijd om het beestje bij de naam te noemen, ook in het ziekenhuis. ‘Als ik dit met collega’s in het ziekenhuis bespreek, dan is de reactie vaak: goh, nooit bij stilgestaan, maar ik ben het wel met je eens. Dus laten we tonen hoe mooi en veelzijdig ons vak is, waarbij we kijken naar heel de mens. En dat geldt niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de verpleegkundige.’