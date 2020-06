Fietstocht tegen klimaatverandering: 'We moeten Groningen-aan-zee voorkomen'

Volgens de deelnemers is de lijn Breda-Groningen de kustlijn zoals die zou zijn als de zeespiegel stijgt.

Joost Brinkman: 'Als we kijken naar de klimaatmodellen is die kans best reëel dat het aan het einde van de eeuw zo is. Je moet er toch niet aan denken dat je in Utrecht aan zee of in Groningen aan zee woont. Doel is te laten zien dat klimaatverandering serieus is.'

Ongeluk

Café Spaak in de Oude Boteringestraat is het eindpunt van de tocht. Maandagochtend rond de klok van 6.00 uur vertrokken de fietsers; rond 20.30 uur heeft iedereen de binnenstad van Groningen bereikt. Al raakte een groepje vlak voor de eindstreep wel betrokken bij een ongeluk. Brinkman: 'Een meneer die opeens afsloeg en iemand kon hem niet meer ontwijken. Hij is met de ambulance afgevoerd want hij had een behoorlijke schaafwond. Maar hij was gelukkig aanspreekbaar.'

'Fietsen is heel leuk'

Michiel van Walsem krijgt bij aankomst een dikke knuffel van vrouw en dochter. 'Het was een end rijden, maar ik heb in Groningen gewoond. Dus het was zo leuk om naar Groningen te fietsen.' Van Walsem deed samen met zijn zoon mee omdat ze het onderwerp belangrijk vinden. 'We kunnen wel knappe ingenieurs hebben die hogere dijken bouwen, maar het gaat uiteindelijk om minder consumeren en minder gebruik maken van je auto.'

Dat hoeft geen straf te zijn, vindt Marianne van Leeuwen. 'We willen duidelijk maken dat duurzaamheid heel leuk kan zijn, want fietsen is heel leuk!' Ze hoopt dat de coronacrisis een positief effect heeft. 'We hebben allemaal gezien hoe schoon de lucht was. Zeker in Amsterdam waar ik woon merkte je zo het verschil!'