Donar en speler Dourisseau gaan uit elkaar: 'We hebben hem een voorstel gedaan om coach te worden'

Jason Dourisseau vertrekt bij Donar. De club wil niet verder met de basketballer die in totaal tien jaar lang in Groningen speelde.

In totaal werd Dourissau vijf keer landskampioen met Donar. Daarnaast won hij vijf keer de nationale beker. In 2014 werd er een tribune naar hem vernoemd in Martiniplaza.

'Ik ga een volgepakt Martiniplaza missen, vooral in de belangrijke wedstrijden als er verwacht werd dat we zouden winnen. Elf jaar geleden kwam ik hier om een of twee jaar bij Donar te spelen om daarna te vertrekken. Maar ik vertrek nu als Nederlander en zie mijn kinderen opgroeien in Groningen. Ik wens de club alle succes', laat hij weten.

Afscheid als speler

Dourisseau kreeg maandagochtend te horen dat er geen plek meer voor hem is in de selectie van de nieuwe coach. Technisch manager Martin den Vries deelde hem dat mee. 'Ik en coach Ivan Rudez hebben onszelf de vraag gesteld of we door zouden gaan met Jason. Het antwoord daarop was 'nee'. De nieuwe coach moet zijn visie kunnen loslaten op het nieuw te vormen team ook omdat hij hier drie jaar de leiding heeft. Jason paste daar niet in. Hij was teleurgesteld, maar hij weet ook wel hoe het werkt als er een nieuwe coach aangesteld wordt.'

Donar gaat zodra het kan op gepaste wijze afscheid nemen van de meest succesvolle speler in de clubhistorie. Een afscheid als speler, want wellicht keert Dourisseau in andere functie terug. 'De deur staat altijd open en ik hoop dat hij een plek krijgt in onze organisatie. We hebben hem een voorstel gedaan om als coach aan de slag te gaan', vertelt De Vries.

Dourissau was zelf niet beschikbaar voor commentaar. Wel schreef hij over zijn afscheid op Twitter:

