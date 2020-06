Van postbode naar wethouder; Gert Engelkens begint op nieuwe post

De wethouderspost kwam vrij door het vertrek van Laura Broekhuizen. Zij nam ontslag om aan het werk te gaan als directeur van Woonstichting Groninger Huis.

Bijzondere periode

Engelkens wordt in 2006 raadslid voor de PvdA in de toenmalige gemeente Winschoten. Ook is hij werkzaam als postbode, maar aan die carrière komt door een reorganisatie een einde.

De Oldambtster fractie van de PvdA benaderde Engelkens onlangs met de vraag of hij oren heeft naar een functie als wethouder. Daar hoefde hij naar eigen zeggen geen seconde over na te denken. ‘Ik wil dit heel graag!’ Engelkens stopt daarom met zijn voorzitterschap van de Statenfractie.

Ruim een maand nadat bekend werd gemaakt dat de PvdA in Engelkens de opvolger ziet van Broekhuizen, is het officieel zover. Hij legde maandagavond de belofte af en sprak de raad toe: 'Bedankt voor het vertrouwen. Het is niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook heel eervol om samen met u, het college en natuurlijk met onze inwoners te gaan werken aan een leefbaar en vitaal Oldambt. Ik heb er echt zin in.'

Drukke periode

Engelkens stapt op een hectisch moment in. Komende maandag vergadert Oldambt over jaarstukken, de kadernota en eventuele bezuinigingen. Dat is traditioneel de langste en meest inhoudelijke vergadering van het jaar.

De PvdA'er liet op voorhand al weten dat ‘het heel druk is en tegelijkertijd heel bijzonder dat hij over een week al het woord mag voeren over zijn nieuwe portefeuilles’.

