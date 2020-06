Gemeenteraad Veendam unaniem akkoord over ontbindingsvoorstel De Kompanjie

Het einde van het samenwerkingsverband tussen de ambtenaren van de gemeente Veendam en Pekela is in zicht. De gemeenteraad van Veendam ging vanavond akkoord met het voorstel om uiterlijk op 1 september de knoop door te hakken.

Beide gemeenten spreken al lange tijd over de ontbinding van de gezamenlijke werkorganisatie De Kompanjie per 1 januari 2021, maar kwamen nog niet tot een besluit. Veendam wil nu dat er per 1 september overeenstemming is, want anders stopt Veendam eenzijdig de samenwerking.

Volgens de raad van Veendam is het het voorstel van het college een logische stap na het besluit van Pekela, eerder deze maand, om zelfstandig verder te gaan. 'Het is jammer dat het moet, maar het is het beste voor Veendam', zei raadslid Knot van GemeenteBelangen Veendam.

Vechtscheiding

Veel partijen spraken over een mislukt huwelijk, waarbij moet worden voorkomen dat het nu op een vechtscheiding uitdraait tussen beide gemeenten. Toch steunen de partijen het college om een harde deadline van 1 september te stellen. Ook de 1 miljoen euro die de ontvlechting van beide ambtelijke apparaten gaat kosten is voor de raad geen probleem. 'Het is niet anders, maar dat is dan wel het maximale', zei raadslid Zondag van Veuruutkiek.

'Snel stappen maken'

Burgemeester Sipke Swierstra was blij met de brede steun voor het voorstel. Hij denkt dat het helemaal niet hoeft te komen tot een eenzijdige opzegging van Veendam. 'We hebben niet heel veel tijd maar we zijn al aardig ver gevorderd in de onderhandelingen met Pekela. Als we er op hoofdlijnen uit zijn, kunnen we snel stappen maken', aldus Swierstra.

Lees ook:

- Veendam stapt ook zonder akkoord met Pekela uit De Kompanjie