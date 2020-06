Blijdschap over volledige openstelling scholen: 'Duidelijkheid voor iedereen'

Na maanden van online lessen en half gevulde klaslokalen kunnen middelbare scholen na de zomervakantie weer onderwijs geven op volle kracht. De NOS meldt op basis van Haagse bronnen dat het kabinet de volledige heropening woensdag bekend zal maken, na het voorlopig laatste coronacrisisberaad.

'Het is fijn dat we dit nieuws voor de zomervakantie krijgen. Veel mensen maken zich hier toch zorgen over. Denk aan de kinderen die nu in groep 8 zitten, die volgend jaar voor het eerst middelbaar onderwijs zullen volgen. Maar ook voor de ouders: het is nu helder voor iedereen', zegt Ferdinand Vinke, bestuurder bij Winkler Prins in Veendam.

Dat iedereen weer tegelijk naar school kan, daar had ik niet op gerekend Gerard van Vliet - bestuursvoorzitter Ubbo Emmius College

Voorwaarde voor de heropening is dat scholen voldoende hygiënemaatregelen nemen en dat het coronavirus voor die tijd niet oplaait. Wat er precies van de scholen wordt verwacht, zal woensdag na het crisisoverleg blijken. 'Dit geeft in ieder geval al veel helderheid. We kunnen beginnen met de roosters en het boekenpakket, bijvoorbeeld.'

Met name de kwetsbare kinderen hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad, denkt Vinke. ‘We merken dat het toch slechter gaat met sommige leerlingen. Op school kunnen docenten problemen natuurlijk veel beter herkennen dan online, ook als er in het gezin iets speelt. Die gevolgen zijn toch groter geweest dan wij vooraf hadden ingeschat.’

Verrassing

Het uitgelekte nieuws zorgt voor meer verbazing bij Gerard van Vliet, de bestuursvoorzitter van het Ubbo Emmius in Stadskanaal. 'Tot nu toe is het kabinet heel strak geweest wat de maatregelen betreft. Dat iedereen weer tegelijk naar school kan, daar had ik niet op gerekend. Wat ik nu ga doen is overleggen met onze directeur over hoe we dit gaan aanpakken.’

Een school is pas een school als er collega’s en leerlingen zijn Ivo Omlo - directeur Rudolph Pabus Celeveringa Lyceum

De bestuursvoorzitter wil nog niet te ver op de zaken vooruitlopen. ‘We gaan het zien. Ik ben nieuwsgierig hoe lang de volledige heropening zal duren. Als er weer een volgende coronapiek komt, kan het zo weer anders gaan. We houden er zeker rekening mee dat alles zomaar kan worden teruggedraaid.’

Blijdschap

Bij het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam heerst vooral blijdschap. ‘Indien dit klopt, dan is dat geweldig. Een school is pas een school als er collega’s en leerlingen zijn', zegt directeur Ivo Omlo.

‘Het is natuurlijk nog even de vraag aan welke richtlijnen wij ons moeten houden. Het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als wat wij nu doen. Verschillende ingangen, looplijnen, verschillende opstellingen. We moeten er ook goed voor zorgen dat de veiligheid van onze docenten wordt gewaarborgd.’

Docenten willen de klaslokalen maar al te graag weer gevuld zien, merkt de rector. 'Iedereen wil nu wel weer graag de draad oppakken. Het lessen verzorgen op afstand ging best goed, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met traditioneel onderwijs. Je mist het contact.'

