Rondje Groningen: Hoe moet je de schoonmaakster noemen?

1) Gerommel binnen Groningse Forum voor Democratie

Gisteren vroegen Groningse statenleden aan leden van de Groningse Forum voor Democratie, hoe zij keken tegenover Baudets uitspraken over de gaswinning. Fractielid Robert Pestman krijgt het daarop aan de stok met (ex-)partijgenoot Otten.

2) Samen sterker

Cosis, een organisatie voor mensen met psychische uitdagingen, en SJS Stadskanaal helpen elkaar verder op weg.

3) Gelukkig is er Henk de Haan

Met een goocheltruc!

4) Magneetvissen in Groningen

YouTuber 'Tim Oh Die' kan zijn geluk niet op tijdens zijn tweedaagse magneetvissessie in de Oosterparkwijk. 'Een oude kanonskogel!' Dat blijkt mee te vallen in de praktijk - maar het enthousiasme is er niet minder aanstekelijk op.

5) De mensen die zaterdag de weg wezen op de Grote Markt?

Stelletje acteurs!

6) Wil en Tien

Gingen een dagje shoppen in Groningen. Niet zo'n wonder, want daar komen de populaire YouTubers vandaan. Enfin - er wordt een prikkelende vraag gesteld in de video: mag je je schoonmaakster gewoon schoonmaakster noemen? Zo nee, hoe dan?

Mocht je die vraag ook zo interessant vinden, duik dan vooral de reacties van de video in.

7) Rustig in het Noorden

Ten opzichte van andere jaren missen we in ieder geval een lawaaiig feestje in Assen.

8) Fahrradfahren in Groningen

De Duitse televisie heeft er een reportage over gemaakt.

9) Haha! De Mediocre Mountain Challenge

Maarten en Maarten gaan he-le-maal op zoek naar het hoogste punt in Groningen. Het duurt niet al te lang. ;-)

10) Monsterklus

Het kraanschip De Saipem 7000 moest worden gekeerd vanwege onderhoudswerkzaamheden. Een klus die zeven uur duurde. Het geduld werd beloond!

11) Dan nog even dit

Het is kortebroekentijd! Doe ermee wat je wil.

