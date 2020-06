Schietende jongeren betrapt in bos bij Ennemaborg

'Je loopt er als boswachter zo tegenaan en dat is niet prettig. Er werd op dat moment geschoten. Niet op ons, maar op het doel', zegt BOA Arjan Bakker. De jongeren schoten met een luchtdrukwapen.

'We hebben daar ook grazers lopen en er is een wandelpad dichtbij. De kans dat het serieus fout gaat, is aanwezig. Je ziet hoe de kogeltjes in de boom zitten. Dit wil je niet in je lichaam hebben.'

Boete en zelf opruimen

'Ze vonden het een mooie plek om te doen. In een besloten gebied, zoals je eigen terrein, mag je een luchtdrukwapen hebben. Een openbaar natuurgebied zoals deze is niet een locatie waar je dit kunt doen. Ze zagen dat uiteindelijk ook wel in.'

De jongeren kregen een boete en het wapen werd in beslag genomen. Ook moesten zij de schietbaan zelf weghalen.

We maken wekelijks dingen mee die niet mogen Arjan Bakker - BOA Groninger Landschap

Hoewel dit volgens Bakker een uitzonderlijke vondst is, ziet hij de laatste tijd steeds vaker illegale activiteiten in natuurgebieden. 'In coronatijd gebeuren er dingen in de natuur die je normaal gesproken ergens anders deed. Daarom is toezicht ook zo belangrijk. Als je niet kijkt, zie je het ook niet. We maken wekelijks dingen mee die niet mogen.'

Afvaldumping, visstroperij en het betreden van rustgebieden zijn enkele voorbeelden die Bakker noemt. 'Het is hier best wel druk sinds de corona-uitbraak. Dat is mooi, maar iedereen moet zich wel aan de regels houden. In de praktijk blijkt dat het niet altijd wordt nageleefd.'

Lees ook:

- Visstroper op heterdaad betrapt en aangehouden