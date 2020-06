Erfgoedvereniging wil plafondschilderingen in Stadhuis behouden

De plafondschildering in de entree van het Stadhuis (Foto: Kris Roderburg/Wikimedia Commons (bewerkt door RTV Noord))

Erfgoedvereniging Heemschut springt in de bres voor de kunstwerken van Rudi van de Wint in het Stadhuis van Groningen. De kunstwerken die stammen uit 1990, zijn volgens Norman Vervat van de vereniging te uniek om te verdwijnen.

'Het gaat om de plafondschilderingen in het pand', zegt Vervat. 'De schildering is specifiek voor deze plek is ontworpen en speelt samen met de vloer.'

Nieuwe kunst in oud pand

'Het gaat om nieuwe kunst in een eind 18e eeuws pand. De schildering is geïntegreerd in het gebouw, dat maakt haar zo bijzonder.'

Vervat maakt uit stukken van de gemeente Groningen op dat het voornemen er is om de kunstwerken weg te halen. De gemeente zelf houdt nog wat slagen om de arm: een woordvoerder zegt in gesprek te zijn over wat er met de kunstwerken moet gebeuren.

'Deze discussie speelt al langer, maar het is niet zo stellig dat de werken verwijderd gaan worden. We bekijken hoe we het kunnen bewaren en praten daar over met onder andere de erven van Van de Wint', zegt de woordvoerder.

'Groningen heeft iets heel bijzonders'

Reden genoeg voor Heemschut om aan de bel te trekken. 'Groningen heeft iets heel bijzonders', zegt Vervat namens de erfgoedvereniging. 'Van de Wint heeft ook schilderingen gemaakt voor de Tweede Kamer en Paleis Noordeinde.'

'Het is lastig om zijn kunstwerken te verplaatsen. Als je dit in een andere architectonische context plaatst, vermink je het.'

Brief naar Stadhuis

Heemschut heeft maandag een brief naar het Stadhuis gestuurd en verwacht dat de gemeente daar op reageert. 'De belangrijkste strekking van de brief is: renoveer het Stadhuis, maar behoud de kunst', besluit Vervat.

