Klachten over kruispunt Helperzoomtunnel: 'Het kan moeilijk nóg gevaarlijker'

Het kruispunt hoort bij de Helperzoomtunnel die dit voorjaar werd geopend. De Helper Brink en Helperzoom komen er samen. Maar de manier waarop dat gebeurt, is niet voor iedereen even logisch.

Arjen Dijkstra, Hoofd Universiteitsmuseum bij de RUG, kan zijn verbazing over het kruispunt dinsdagochtend op Twitter amper onderdrukken: 'Dit had moeilijk gevaarlijker of idioter kunnen zijn.'

Wat is de verkeerssituatie?

Met de in april geopende Helperzoomtunnel, zijn er eigenlijk twee kruispunten direct aan elkaar gelegen. Vanaf de Helperzoomtunnel naar het zuiden loopt een bocht voor autoverkeer. In die bocht moeten fietsers de weg twee keer oversteken: één keer voor het verkeer naar het noorden, één keer voor het verkeer naar het zuiden.

Het kruispunt bij de Helperzoomtunnel: rechts de 'oude' kruising, daarachter de nieuwe bocht. (Foto: Bart Breij/ RTV Noord)

Maar tegen die bocht aan, ligt nog een kruising. Dat is het kruispunt tussen de Helperbrink en de Helperzoom, die uitloopt op de eerder genoemde bocht. Terwijl het autoverkeer direct met de bocht mee kan, komt het fietsverkeer vanuit de Helperzoomtunnel uit op het oude kruispunt - zie het fietspad op de voorgrond links op de foto.

Zo kan het verkeer op dat oude kruispunt van vijf kanten komen.

En om het nog wat ingewikkelder te maken: op het 'oude' kruispunt heeft verkeer van rechts voorrang. In de nieuwere bocht gaat het autoverkeer altijd voor.

Wat betekent dat?

Fietsers die vanaf de Helperzoomtunnel richting de 'fietssnelweg' naar het zuiden willen fietsen, moeten het 'oude' kruispunt dwars (of in twee keer) oversteken, daarna een stukje fietspad volgen en daarna nog twee keer de nieuwe autobocht oversteken.

Ook fietsers die vanaf die 'fietssnelweg' komen, moeten met een grote bocht om de autokruisingen heen. Het vergt drie keer oversteken om naar de Helperzoomtunnel te komen.

Onduidelijk

Dijkstra is niet de enige die klaagt. Hij krijgt na zijn tweet direct bijval van andere twitteraars uit Stad. 'Het is verkeersgebruikers volstrekt onduidelijk wat ze moeten doen. Dit is echt vragen om ongelukken', zegt Joris Oddens. 'Ik heb vijftien jaar in Amsterdam gefietst en ik kan je verzekeren dat daar niet zo'n raar kruispunt ligt als dit.'

'Ramp als scholen weer open gaan'

Ook Tom Akkerman, redacteur bij Wielerrevue, snapt niks van het kruispunt: 'Ik rij hier regelmatig met zowel fiets als auto langs, beide kanten op. Echt een totaal onoverzichtelijk ding.' Dijkstra: 'Het is een beetje aftellen tot er ongelukken komen.'

'Straks als de scholen weer open gaan, wordt dit een ramp', schrijft Stephan van Galen. Aan de Helperbrink staan basisschool Joseph Haydn en ook het Montessori Lyceum, dat na de zomervakantie weer open gaat. Ook in de omliggende straten bevinden zich verschillende scholen en kinderdagverblijven. 'Je vraagt je af welke verkeersdeskundige dit bedacht heeft.'

Gemeente: 'kwestie van gewenning'

Woordvoerder Natascha van 't Hooft van gemeente Groningen wijst erop dat het een tijdelijke situatie is. 'Als het noordelijke deel van de Helperzoom klaar is, zal het overzichtelijker worden. Ondertussen monitoren we het verkeerspunt. We zien ook dat het een kwestie van gewenning is. Op momenten van drukte, zetten we verkeersbegeleiders in.'

Als je niet telt, wordt het aanpassen van de Helperzoom een tekentafel-dingetje, dat wil je niet Natascha van 't Hooft - Woordvoerder gemeente Groningen

Verandering noordelijke Helperzoom volgend jaar

De herinrichting van Helperzoom-noord staat gepland voor medio 2021. Of dat ook gehaald gaat worden, is de vraag. 'Voor de inrichting van de Helperzoom zijn we afhankelijk van verkeerstellingen, zodat we de situatie daarop kunnen aanpassen. Maar vanwege de bijzondere omstandigheden met corona kunnen we nu niet goed tellen. We willen het wel op basis van verkeerstelling doen. Anders wordt het herontwerp echt een tekentafel-dingetje, en dat wil je niet.'

Of de herinrichting van de noordelijke Helperzoom en daarmee ook de aansluiting op het kruispunt volgend jaar gehaald wordt, weet Van 't Hooft niet. 'We houden die planning gewoon aan. We kunnen niet vooruitlopen op mogelijke vertraging.'

