Natuurgebied De Baak in Lutjegast wordt praktijklocatie groene scholen

Leerlingen van basisschool 't Fundament in Lutjegast nemen een insectenhotel in ontvangst

Leerlingen van basisschool 't Fundament in Lutjegast hebben dinsdag in natuurgebied De Baak een insectenhotel in ontvangst genomen.

Het bouwwerk is een schenking van Samen Fiks en De Groene Hotspot Noord Nederland, organisaties die groen onderwijs beter onder de aandacht wil brengen.

Samen Fiks werkt samen met Dorpsbelangen Lutjegast om van De Baak een zogeheten Groene Dorpsploats wil maken.

Wedstrijd

Het insectenhotel is in Leeuwarden gebouwd tijdens Skills the Finals, een wedstrijd voor leerlingen van groene scholen en basisschoolleerlingen. Om de start van de samenwerking in De Baak symbolisch te onderstrepen, werd het bouwwerk aan Dorpsbelangen geschonken.

Lutjegast wil in De Baak een groene ontmoetingsplaats maken waar kan worden gespeeld en van de natuur kan worden genoten. Groene scholen gaan het dorp daarbij helpen. 'We zijn altijd op zoek naar plekken waar we praktijkonderwijs verder vorm en inhoud kunnen geven. De Baak is zo'n plek waar dat heel goed kan', zegt Daniël Oord van Samen Fiks.

Gestapelde pallets

Het insectenhotel is gemaakt van op elkaar gestapelde pallets. Daartussen zitten balken, holle stenen, riet, dennenappels en andere in de natuur gevonden materialen. In de holle ruimtes van die materialen kunnen insecten nestelen.

Dorpsbelangen is blij met de samenwerking. Bestuurslid Boele Dijkstra: 'We zijn al een tijdje bezig om De Baak nog mooier te maken. Als we dit samen verder kunnen ontwikkelen met leerlingen van groene scholen, dan snijdt het mes aan twee kanten. Zij hebben een praktijklocatie en wij krijgen een nog mooier natuurgebied.'